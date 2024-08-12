Каким грибом отравилась 5-летняя свердловчанка, которой пересадили печень

В Москве спасли пятилетнюю свердловчанку, которая отравилась бледной поганкой

13 августа 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Бледная поганка смертельно опасна и ее можно перепутать со съедобным грибом Фото: George Chernilevsky/Wikimedia Пятилетняя свердловчанка отравилась смертельно ядовитым грибом бледная поганка, ее жизнь висела на волоске, именно поэтому пациентке была экстренно проведена пересадка печени. Подробностями драматической истории с URA.RU поделились в пресс-службе Областной детской клинической больнице (ОДКБ), куда изначально попал ребенок. «Девочка съела бледную поганку, это чрезвычайно ядовитый гриб. Достаточно одной четвертинки шляпки, чтобы вызвать летальный исход у маленького ребенка. Когда к нам доставили пациентку, счет пошел на часы: она была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга», — пояснили в ОДКБ. Малышку спасло то, что родители срочно обратились за помощью к медикам, а те оперативно связались с московскими коллегами, которые провели трансплантацию печени. Донором для девочки стала ее мама. В течение трех недель ребенок пошел на поправку, однако за ее состоянием по-прежнему наблюдают врачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятилетняя свердловчанка отравилась смертельно ядовитым грибом бледная поганка, ее жизнь висела на волоске, именно поэтому пациентке была экстренно проведена пересадка печени. Подробностями драматической истории с URA.RU поделились в пресс-службе Областной детской клинической больнице (ОДКБ), куда изначально попал ребенок. «Девочка съела бледную поганку, это чрезвычайно ядовитый гриб. Достаточно одной четвертинки шляпки, чтобы вызвать летальный исход у маленького ребенка. Когда к нам доставили пациентку, счет пошел на часы: она была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга», — пояснили в ОДКБ. Малышку спасло то, что родители срочно обратились за помощью к медикам, а те оперативно связались с московскими коллегами, которые провели трансплантацию печени. Донором для девочки стала ее мама. В течение трех недель ребенок пошел на поправку, однако за ее состоянием по-прежнему наблюдают врачи.