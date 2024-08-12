12 августа 2024

Каким грибом отравилась 5-летняя свердловчанка, которой пересадили печень

В Москве спасли пятилетнюю свердловчанку, которая отравилась бледной поганкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бледная поганка. Stock., stock, бледная поганка
Бледная поганка смертельно опасна и ее можно перепутать со съедобным грибом Фото:

Пятилетняя свердловчанка отравилась смертельно ядовитым грибом бледная поганка, ее жизнь висела на волоске, именно поэтому пациентке была экстренно проведена пересадка печени. Подробностями драматической истории с URA.RU поделились в пресс-службе Областной детской клинической больнице (ОДКБ), куда изначально попал ребенок.

«Девочка съела бледную поганку, это чрезвычайно ядовитый гриб. Достаточно одной четвертинки шляпки, чтобы вызвать летальный исход у маленького ребенка. Когда к нам доставили пациентку, счет пошел на часы: она была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга», — пояснили в ОДКБ.

Малышку спасло то, что родители срочно обратились за помощью к медикам, а те оперативно связались с московскими коллегами, которые провели трансплантацию печени. Донором для девочки стала ее мама. В течение трех недель ребенок пошел на поправку, однако за ее состоянием по-прежнему наблюдают врачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пятилетняя свердловчанка отравилась смертельно ядовитым грибом бледная поганка, ее жизнь висела на волоске, именно поэтому пациентке была экстренно проведена пересадка печени. Подробностями драматической истории с URA.RU поделились в пресс-службе Областной детской клинической больнице (ОДКБ), куда изначально попал ребенок. «Девочка съела бледную поганку, это чрезвычайно ядовитый гриб. Достаточно одной четвертинки шляпки, чтобы вызвать летальный исход у маленького ребенка. Когда к нам доставили пациентку, счет пошел на часы: она была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга», — пояснили в ОДКБ. Малышку спасло то, что родители срочно обратились за помощью к медикам, а те оперативно связались с московскими коллегами, которые провели трансплантацию печени. Донором для девочки стала ее мама. В течение трех недель ребенок пошел на поправку, однако за ее состоянием по-прежнему наблюдают врачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...