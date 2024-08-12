Свердловские медики спасли отравленную ядом девочку, пересадив печень от мамы

13 августа 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В течение трех недель после операции девочка восстанавливалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) медики спасли пятилетнюю девочку, у которой диагностировали печеночную недостаточность из-за отравления смертельно опасным ядом гриба. Пострадавшей экстренно пересадили печень от мамы, рассказали в пресс-службе учреждения. «Было принято решение о необходимости экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Счет пошел на часы: девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр для подготовки к операции — донором была выбрана мама», — пояснили в ОДКБ. Все расходы на организацию борта для госпитализации девочки взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. После перелета девочку прооперировали, в течение трех недель она восстанавливалась. Уже через несколько дней после операции она перебралась из реанимации в палату к родителям. По словам отца, эта помощь — спасенная жизнь и вновь обретенная возможность проживать каждый день со своей дочкой. «Сейчас наша девочка с нами. Это была сложнейшая операция», — отметил мужчина. Сейчас за состоянием пятилетней наблюдают медики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) медики спасли пятилетнюю девочку, у которой диагностировали печеночную недостаточность из-за отравления смертельно опасным ядом гриба. Пострадавшей экстренно пересадили печень от мамы, рассказали в пресс-службе учреждения. «Было принято решение о необходимости экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Счет пошел на часы: девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр для подготовки к операции — донором была выбрана мама», — пояснили в ОДКБ. Все расходы на организацию борта для госпитализации девочки взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. После перелета девочку прооперировали, в течение трех недель она восстанавливалась. Уже через несколько дней после операции она перебралась из реанимации в палату к родителям. По словам отца, эта помощь — спасенная жизнь и вновь обретенная возможность проживать каждый день со своей дочкой. «Сейчас наша девочка с нами. Это была сложнейшая операция», — отметил мужчина. Сейчас за состоянием пятилетней наблюдают медики.