12 августа 2024

Свердловские медики спасли отравленную ядом девочку, пересадив печень от мамы

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицина, врач, больница, медик, хирургическая операция
В течение трех недель после операции девочка восстанавливалась Фото:

В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) медики спасли пятилетнюю девочку, у которой диагностировали печеночную недостаточность из-за отравления смертельно опасным ядом гриба. Пострадавшей экстренно пересадили печень от мамы, рассказали в пресс-службе учреждения.

«Было принято решение о необходимости экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Счет пошел на часы: девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр для подготовки к операции — донором была выбрана мама», — пояснили в ОДКБ.

Все расходы на организацию борта для госпитализации девочки взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. После перелета девочку прооперировали, в течение трех недель она восстанавливалась. Уже через несколько дней после операции она перебралась из реанимации в палату к родителям.

По словам отца, эта помощь — спасенная жизнь и вновь обретенная возможность проживать каждый день со своей дочкой. «Сейчас наша девочка с нами. Это была сложнейшая операция», — отметил мужчина. Сейчас за состоянием пятилетней наблюдают медики.

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В Областной детской клинической больнице (ОДКБ) медики спасли пятилетнюю девочку, у которой диагностировали печеночную недостаточность из-за отравления смертельно опасным ядом гриба. Пострадавшей экстренно пересадили печень от мамы, рассказали в пресс-службе учреждения. «Было принято решение о необходимости экстренной трансплантации печени от одного из родственников. Счет пошел на часы: девочка была в состоянии искусственной комы, был риск отказа других органов и отека головного мозга. Родители сразу же вылетели в федеральный центр для подготовки к операции — донором была выбрана мама», — пояснили в ОДКБ. Все расходы на организацию борта для госпитализации девочки взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины. После перелета девочку прооперировали, в течение трех недель она восстанавливалась. Уже через несколько дней после операции она перебралась из реанимации в палату к родителям. По словам отца, эта помощь — спасенная жизнь и вновь обретенная возможность проживать каждый день со своей дочкой. «Сейчас наша девочка с нами. Это была сложнейшая операция», — отметил мужчина. Сейчас за состоянием пятилетней наблюдают медики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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