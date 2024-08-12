Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о паразитах в песочницах

В песочницах дети рискуют заразиться паразитами, сообщает Роспотребнадзор ХМАО. Животные могут занести в песок остриц и токсокаров, а птицы — хламидий.
«Песочницы привлекают не только детей, но и домашних животных. Острицы, токсокары и другие паразиты могут находиться в песке. Птицы также могут внести свою лепту, заражая песок хламидиями. Эти заболевания могут долго протекать бессимптомно, но их последствия могут проявиться спустя годы», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Инспекторы советуют не пренебрегать прививками и следить за детской гигиеной, а игрушки мыть с мылом. «Перед игрой проверяйте песочницу на наличие острых предметов. Играйте в песочницах с крышкой, чтобы предотвратить доступ животных», — добавляют в Роспотребнадзоре.
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