12 августа 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о паразитах в песочницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Паразитов в песочницу могут занести животные
Паразитов в песочницу могут занести животные Фото:

В песочницах дети рискуют заразиться паразитами, сообщает Роспотребнадзор ХМАО. Животные могут занести в песок остриц и токсокаров, а птицы — хламидий.

«Песочницы привлекают не только детей, но и домашних животных. Острицы, токсокары и другие паразиты могут находиться в песке. Птицы также могут внести свою лепту, заражая песок хламидиями. Эти заболевания могут долго протекать бессимптомно, но их последствия могут проявиться спустя годы», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.

Инспекторы советуют не пренебрегать прививками и следить за детской гигиеной, а игрушки мыть с мылом. «Перед игрой проверяйте песочницу на наличие острых предметов. Играйте в песочницах с крышкой, чтобы предотвратить доступ животных», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU рассказывало, как избежать заражения сальмонеллезом. Это острая кишечная инфекция, которая вызывает диарею и рвоту.

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В песочницах дети рискуют заразиться паразитами, сообщает Роспотребнадзор ХМАО. Животные могут занести в песок остриц и токсокаров, а птицы — хламидий. «Песочницы привлекают не только детей, но и домашних животных. Острицы, токсокары и другие паразиты могут находиться в песке. Птицы также могут внести свою лепту, заражая песок хламидиями. Эти заболевания могут долго протекать бессимптомно, но их последствия могут проявиться спустя годы», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Инспекторы советуют не пренебрегать прививками и следить за детской гигиеной, а игрушки мыть с мылом. «Перед игрой проверяйте песочницу на наличие острых предметов. Играйте в песочницах с крышкой, чтобы предотвратить доступ животных», — добавляют в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU рассказывало, как избежать заражения сальмонеллезом. Это острая кишечная инфекция, которая вызывает диарею и рвоту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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