14 августа 2024

Пермский губернатор запретил продажу алкоголя в отдельном поселке

Губернатор Махонин отдельным документом запретил продажу алкоголя в Полазне
© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Полазна Пермского края вводится временный запрет на продажу алкоголя. Торговля горячительными напитками будет вне закона 31 августа. Отдельное постановление регионального правительства об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Внести в приложение к постановлению № 90-п „Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи“ изменение. Строку 6.4 изложить в следующей редакции: „на территории рабочего поселка Полазна 31 августа с 8:00 до 23:00“», — говорится в документе. 31 августа в Полазне отмечают День поселка.

Нарушителям ограничений грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало о правилах продажи алкоголя в Пермском каре и днях, когда действует «сухой закон».

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В поселке Полазна Пермского края вводится временный запрет на продажу алкоголя. Торговля горячительными напитками будет вне закона 31 августа. Отдельное постановление регионального правительства об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин. «Внести в приложение к постановлению № 90-п „Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи“ изменение. Строку 6.4 изложить в следующей редакции: „на территории рабочего поселка Полазна 31 августа с 8:00 до 23:00“», — говорится в документе. 31 августа в Полазне отмечают День поселка. Нарушителям ограничений грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало о правилах продажи алкоголя в Пермском каре и днях, когда действует «сухой закон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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