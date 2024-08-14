Пермский губернатор запретил продажу алкоголя в отдельном поселке

Губернатор Махонин отдельным документом запретил продажу алкоголя в Полазне

С кофе праздник будет добрее Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Полазна Пермского края вводится временный запрет на продажу алкоголя. Торговля горячительными напитками будет вне закона 31 августа. Отдельное постановление регионального правительства об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин.

«Внести в приложение к постановлению № 90-п „Об установлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи“ изменение. Строку 6.4 изложить в следующей редакции: „на территории рабочего поселка Полазна 31 августа с 8:00 до 23:00“», — говорится в документе. 31 августа в Полазне отмечают День поселка.

Нарушителям ограничений грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Ранее URA.RU подробно рассказывало о правилах продажи алкоголя в Пермском каре и днях, когда действует «сухой закон».