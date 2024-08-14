14 августа 2024

В ХМАО под суд пойдет застройщик из-за долгов по зарплате перед рабочими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте застройщик задолжал сотрудникам зарплату на сумму 1,9 миллионов рублей
В Сургуте застройщик задолжал сотрудникам зарплату на сумму 1,9 миллионов рублей Фото:

Прокуратура Сургута направило в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «БизнесСтройКапитал» (организация ликвидирована в 2024 году – прим. URA.RU) Александра Токарева. Он обвиняется в невыплате заработной платы на сумму 1,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«С сентября 2021 г. по январь 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату 18 работникам организации. Общая сумма задолженности составила более 1,9 млн рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.

Имеющиеся в предприятии деньги бизнесмен потратил на другие цели. Прокуратура контролирует погашение задолженности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Сургута направило в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «БизнесСтройКапитал» (организация ликвидирована в 2024 году – прим. URA.RU) Александра Токарева. Он обвиняется в невыплате заработной платы на сумму 1,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «С сентября 2021 г. по январь 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату 18 работникам организации. Общая сумма задолженности составила более 1,9 млн рублей», – сообщает пресс-служба ведомства. Имеющиеся в предприятии деньги бизнесмен потратил на другие цели. Прокуратура контролирует погашение задолженности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...