В ХМАО под суд пойдет застройщик из-за долгов по зарплате перед рабочими

Прокуратура Сургута направило в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «БизнесСтройКапитал» (организация ликвидирована в 2024 году – прим. URA.RU) Александра Токарева. Он обвиняется в невыплате заработной платы на сумму 1,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«С сентября 2021 г. по январь 2022 г. обвиняемый не выплатил заработную плату 18 работникам организации. Общая сумма задолженности составила более 1,9 млн рублей», – сообщает пресс-служба ведомства.
Имеющиеся в предприятии деньги бизнесмен потратил на другие цели. Прокуратура контролирует погашение задолженности.
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