Как в ХМАО поставить вакцину от гриппа?

В Югре в самом разгаре прививочная кампания от гриппа. Врачи рекомендуют ставить вакцину с сентября по ноябрь, чтобы организм успел выработать защитные антитела в случае эпидемии. Рассказываем, какую прививку и где можно поставить в ХМАО, сколько она стоит и какой вид лучше выбрать для защиты.
Какие виды вакцин есть в поликлиниках ХМАО?
Для иммунизации от гриппа в поликлиниках Югры могут быть три вакцины — «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Об этом URA.RU рассказали в региональном депздраве.
Для взрослых вакцина «Совигрипп» (гриппозная инактивированная). Для детей и беременных женщин — «Ультрикс Квадри» (она защищает от четырех актуальных штаммов вируса гриппа А и В ). «Флю-М» (гриппозная инактивированная).
Какая вакцина лучше?
Врачи в один голос заявляют, что любая прививка лучше, чем полный отказ от вакцины. По данным окружного Роспотребнадзора, вирусы гриппа постоянно мутируют, переболев одним видом вируса, можно в том же сезоне подхватить другой. Предлагаемые югорчанам вакцины содержат 3 и 4 разновидности вирусов.
«До начала эпидемического сезона, проводится обновление штаммового состава противогриппозных вакцин. На сезон 2025-2026 годов Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать трех- и четырёхвалентные вакцины», — уточнили в ведомстве. Они включают следующие штаммы вирусов гриппа:
· A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09
· A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)
· B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria)
· B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata)
Где привиться и сколько стоит
Прививки делают в школах, детсадах и трудовых коллективах, выезжая на места. Также работают пункты вакцинации в городских поликлиниках. Услуга бесплатная. В частных клиниках можно пройти платную вакцинацию: стоимость «Ультрикс квадри» с приемом врача составляет около 2500 рублей, сам препарат стоит примерно 1200 рублей. Однако в ряде частных медцентров Сургута и Нижневартовска вакцины временно нет.
Сколько уже привито
По данным на 22 сентября, прививки сделали 224 тысячи югорчан, включая 86,3 тысячи детей и 1594 беременных женщин. На средства предприятий вакцинированы 1355 работников. План иммунизации против гриппа выполнен на 21,2%.
