Жители ХМАО стали чаще покупать LADA и Haval в последние месяцы

В Югре в августе 2025 года вырос спрос на новые автомобили. Наиболее интересными для покупки оказались LADA и китайские марки. Об этом рассказала служба «Авито Авто».
«На первичном рынке самыми популярными оказались LADA, Changan, HAVAL, Chery и Geely. Среди моделей чаще всего выбирали LADA Vesta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion», — сообщают в статистике. Средняя цена подобных автомобилей 2,9 миллионов рублей.
На вторичном рынке лидерами спроса стали LADA 2110, Chevrolet Lacetti и LADA 2114 Samara со средней стоимостью 1,2 млн рублей. По словам аналитиков, югорчане ценят сочетание надежности, технологий и актуального дизайна при выборе нового транспортного средства, а на вторичном рынке выбирают проверенные временем модели.
Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Югры одними из самых популярных покупок на маркетплейсах стали автомобильные шины и диски. Летом продажи товаров выросли почти на 150%. Среди других товаров югорчане активно покупали одежду, косметику, белье и текстиль, а также посуду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!