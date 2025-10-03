03 октября 2025

Жители ХМАО стали чаще покупать LADA и Haval в последние месяцы

Из новых моделей часто выбирали LADA Vesta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion
Из новых моделей часто выбирали LADA Vesta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion Фото:

В Югре в августе 2025 года вырос спрос на новые автомобили. Наиболее интересными для покупки оказались LADA и китайские марки. Об этом рассказала служба «Авито Авто».

«На первичном рынке самыми популярными оказались LADA, Changan, HAVAL, Chery и Geely. Среди моделей чаще всего выбирали LADA Vesta, LADA Niva Legend и HAVAL Jolion», — сообщают в статистике. Средняя цена подобных автомобилей 2,9 миллионов рублей. 

На вторичном рынке лидерами спроса стали LADA 2110, Chevrolet Lacetti и LADA 2114 Samara со средней стоимостью 1,2 млн рублей. По словам аналитиков, югорчане ценят сочетание надежности, технологий и актуального дизайна при выборе нового транспортного средства, а на вторичном рынке выбирают проверенные временем модели.

Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Югры одними из самых популярных покупок на маркетплейсах стали автомобильные шины и диски. Летом продажи товаров выросли почти на 150%. Среди других товаров югорчане активно покупали одежду, косметику, белье и текстиль, а также посуду.

