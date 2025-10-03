03 октября 2025

ХМАО получит более 400 новых пассажирских автобусов

В ближайшие пять лет в ХМАО появятся 436 современных автобусов
В ближайшие пять лет в ХМАО появятся 436 современных автобусов Фото:

В ближайшие пять лет парк общественного транспорта ХМАО пополнят более 400 новых автобусов. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«В ближайшие пять лет в 11 городах и районах появятся 436 современных автобусов. В приоритете — комфорт и безопасность пассажиров», — сказано в telegram-канале «Югра Z Официально». Программа модернизации утверждена властями региона 29 сентября.

Сургут получит 268 новых автобусов, Ханты-Мансийск — 67, Нефтеюганск — 39. Также новые автобусы поступят в Радужный (20 единиц), Когалым (18), Белоярский район (восемь), Пыть-Ях (четыре), Мегион и Нефтеюганский район (пять единиц), а также в Октябрьский и Ханты-Мансийский районы (одна единица).

