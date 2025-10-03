03 октября 2025

Населенные пункты ХМАО получили особый статус

Белоярский и Березово вошли в перечень опорных населенных пунктов Арктики
В опорные населенные пункты Арктики вошли Белоярский и Березово (ХМАО). Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ 2 октября.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе (имеется в распоряжении редакции). В перечень, помимо ранее утвержденных территорий, теперь включены Белоярский и поселок Березово.

Данные населенные пункты необходимы для реализации масштабных проектов и усиления контроля за стратегически важной территорией. Они играют центральную роль в обеспечении национальной безопасности, служат базой для развития минерально-сырьевых центров, а также для запуска и сопровождения экономических и инфраструктурных инициатив. 

