Населенные пункты ХМАО получили особый статус

В опорные населенные пункты Арктики вошли Белоярский и Березово (ХМАО). Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ 2 октября.
«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе (имеется в распоряжении редакции). В перечень, помимо ранее утвержденных территорий, теперь включены Белоярский и поселок Березово.
Данные населенные пункты необходимы для реализации масштабных проектов и усиления контроля за стратегически важной территорией. Они играют центральную роль в обеспечении национальной безопасности, служат базой для развития минерально-сырьевых центров, а также для запуска и сопровождения экономических и инфраструктурных инициатив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!