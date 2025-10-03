В Ханты-Мансийском автономном округе по итогам третьего квартала 2025 года курьер и бурильщик стали самыми высокооплачиваемыми специалистами региона. Об этом сообщили эксперты платформы «Авито Работа».
«При этом самой высокооплачиваемой вакансией среди рабочих профессий в третьем квартале 2025 года стал бурильщик. В категории транспорта и логистики самой востребованной и одновременно самой высокооплачиваемой позицией стал курьер», — пишут в исследовании.
Средняя зарплата бурильщика достигла 200 тысяч рублей в месяц, что на 40% выше показателей прошлого года. В сфере транспорта выше всего оплачивается труд курьеров — в среднем 172340 рублей в месяц.
В число высокооплачиваемых профессий также вошли механик (140 тысяч рублей), машинист (140 тысяч рублей), автоэлектрик (129 тысяч рублей) и водитель грузовика (130 тысяч рублей).
Ранее URA.RU сообщало, что одни из самых высоких зарплат в сфере промышленности Югры платят аппаратчикам. В среднем специалисты могут рассчитывать более чем на 215 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!