Пермякам установили сроки сбора лесных ягод

Сбор клюквы стартует в сентябре
Собирать бруснику и клюкву в Пермском крае пока нельзя. Лесничества северных территорий Прикамья разрешили это делать не ранее 25 августа.
«ГКУ „Управление лесничествами Пермского края“ установило сроки сбора ягод на территории лесничеств Красновишерского района для собственных нужд в 2024 году. Бруснику можно собирать с 25 августа, а клюкву с 10 сентября», — говорится на странице Красновишерского лесничества в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что эти сроки учитывают и погодные условия, и время созревания ягод. Если начать сбор раньше, то можно повредить растения.
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