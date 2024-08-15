15 августа 2024

Пермякам установили сроки сбора лесных ягод

Пермские лесничества разрешили сбор северных ягод с 25 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор клюквы стартует в сентябре
Сбор клюквы стартует в сентябре Фото:

Собирать бруснику и клюкву в Пермском крае пока нельзя. Лесничества северных территорий Прикамья разрешили это делать не ранее 25 августа.

«ГКУ „Управление лесничествами Пермского края“ установило сроки сбора ягод на территории лесничеств Красновишерского района для собственных нужд в 2024 году. Бруснику можно собирать с 25 августа, а клюкву с 10 сентября», — говорится на странице Красновишерского лесничества в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что эти сроки учитывают и погодные условия, и время созревания ягод. Если начать сбор раньше, то можно повредить растения. 

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Собирать бруснику и клюкву в Пермском крае пока нельзя. Лесничества северных территорий Прикамья разрешили это делать не ранее 25 августа. «ГКУ „Управление лесничествами Пермского края“ установило сроки сбора ягод на территории лесничеств Красновишерского района для собственных нужд в 2024 году. Бруснику можно собирать с 25 августа, а клюкву с 10 сентября», — говорится на странице Красновишерского лесничества в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что эти сроки учитывают и погодные условия, и время созревания ягод. Если начать сбор раньше, то можно повредить растения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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