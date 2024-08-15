В Магнитогорске неадекват с ножом бегал по улицам города

16 августа 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Неадекватный мужчина испугал местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) неадекватный мужчина с ножом в реках бегал по улицам города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. «Поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог был замечен мужчина, передвигающийся по проезжей части с предметом, конструктивно схожим с холодным оружием. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона ППС задержали вышеуказанного гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. По сообщения очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Он бросался на проезжающие машины. В одну даже смог запрыгнул и попытался угнать. Но после неудавшейся попытки скрылся. На его поиск были ориентированы сотрудники полиции всех наружных нарядов. Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) неадекватный мужчина с ножом в реках бегал по улицам города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. «Поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог был замечен мужчина, передвигающийся по проезжей части с предметом, конструктивно схожим с холодным оружием. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона ППС задержали вышеуказанного гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. По сообщения очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Он бросался на проезжающие машины. В одну даже смог запрыгнул и попытался угнать. Но после неудавшейся попытки скрылся. На его поиск были ориентированы сотрудники полиции всех наружных нарядов. Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения.