15 августа 2024

В Магнитогорске неадекват с ножом бегал по улицам города

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Неадекватный мужчина испугал местных жителей Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) неадекватный мужчина с ножом в реках бегал по улицам города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог был замечен мужчина, передвигающийся по проезжей части с предметом, конструктивно схожим с холодным оружием. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона ППС задержали вышеуказанного гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску.

По сообщения очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Он бросался на проезжающие машины. В одну даже смог запрыгнул и попытался угнать. Но после неудавшейся попытки скрылся.

На его поиск были ориентированы сотрудники полиции всех наружных нарядов. Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) неадекватный мужчина с ножом в реках бегал по улицам города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску, нарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. «Поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Жукова и Зеленый Лог был замечен мужчина, передвигающийся по проезжей части с предметом, конструктивно схожим с холодным оружием. Прибывшие на место сотрудники отдельного батальона ППС задержали вышеуказанного гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Магнитогорску. По сообщения очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Он бросался на проезжающие машины. В одну даже смог запрыгнул и попытался угнать. Но после неудавшейся попытки скрылся. На его поиск были ориентированы сотрудники полиции всех наружных нарядов. Задержанным оказался местный житель 1993 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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