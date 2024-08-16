Пермяк, которому перед смертью отрезали уши, занимался мусорным бизнесом

Убитый пермский бизнесмен занимался вывозом строительного мусора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми, которого нашли в чужой могиле с отрезанными перед смертью ушами, занимался вывозом мусора. Об этом рассказала мать убитого предпринимателя.

«Сын родился и вырос в Кунгуре, а затем переехал в Пермь, где занимался вывозом строительного мусора. Он хорошо зарабатывал», — передает портал «59.Ru» со ссылкой на слова мамы убитого предпринимателя.

По словам матери, сын перед трагической гибелью от рук мучителей имел на руках два миллиона рублей, которые собирался положить на счет дочки. Она добавила, что он был в разводе и жил на съемной квартире.

Ранее 6 июня в Перми на Верхне-Курьинском кладбище было найдено тело 29-летнего жителя Кунгура. Он был зарыт в чужой могиле и накрыт металлическим надгробием, при этом у трупа были отрезаны уши.

Незадолго до исчезновения предприниматель брал в аренду Porshe Cayenne, в салоне которого были найдены следы крови, золотой крестик и плетеная веревка, принадлежащие ему. Благодаря записям с видеорегистратора удалось узнать, что в салон сели трое мужчин, после чего бизнесмен выскочил из машины.

Его догнали и повезли на Верхне-Курьинское кладбище, где уже была приготовлена могила. Убийцей оказался лучший друг погибшего Михаил, которого вместе с подельниками задержали 15 марта. Сначала все трое молчали, после чего стали валить вину друг на друга. Лишь 13 июня Михаил написал явку с повинной.