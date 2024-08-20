Правительство РФ одобрило административную ответственность для уехавших россиян

Правительство РФ поддержало законопроект Госсовета Татарстана, который позволит составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей и оттуда совершающих правонарушения. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва.
«Право составлять административные протоколы коснется статей, связанных с экстремизмом, дискредитацией армии РФ и злоупотреблением свободы слова. Предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов государства и общества», — сообщается в проекте отзыва. Документ имеется в распоряжении у «
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют родину за границей. Он подчеркнул, что это должно коснуться и тех, кто совершает тяжкие преступления и «убегает из России».
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