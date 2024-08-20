Правительство РФ одобрило административную ответственность для уехавших россиян

21 августа 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

Законопроект может повысить уровень защищенности государства и общества, пишут в отзыве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ поддержало законопроект Госсовета Татарстана, который позволит составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей и оттуда совершающих правонарушения. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва. «Право составлять административные протоколы коснется статей, связанных с экстремизмом, дискредитацией армии РФ и злоупотреблением свободы слова. Предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов государства и общества», — сообщается в проекте отзыва. Документ имеется в распоряжении у « Коммерсанта ». Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют родину за границей. Он подчеркнул, что это должно коснуться и тех, кто совершает тяжкие преступления и «убегает из России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ поддержало законопроект Госсовета Татарстана, который позволит составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей и оттуда совершающих правонарушения. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва. «Право составлять административные протоколы коснется статей, связанных с экстремизмом, дискредитацией армии РФ и злоупотреблением свободы слова. Предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов государства и общества», — сообщается в проекте отзыва. Документ имеется в распоряжении у «Коммерсанта». Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют родину за границей. Он подчеркнул, что это должно коснуться и тех, кто совершает тяжкие преступления и «убегает из России».