20 августа 2024

Правительство РФ одобрило административную ответственность для уехавших россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, депутат, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию
Законопроект может повысить уровень защищенности государства и общества, пишут в отзыве Фото:

Правительство РФ поддержало законопроект Госсовета Татарстана, который позволит составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей и оттуда совершающих правонарушения. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва.

«Право составлять административные протоколы коснется статей, связанных с экстремизмом, дискредитацией армии РФ и злоупотреблением свободы слова. Предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов государства и общества», — сообщается в проекте отзыва. Документ имеется в распоряжении у «Коммерсанта».

Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют родину за границей. Он подчеркнул, что это должно коснуться и тех, кто совершает тяжкие преступления и «убегает из России».

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Правительство РФ поддержало законопроект Госсовета Татарстана, который позволит составлять административные протоколы на россиян, живущих за границей и оттуда совершающих правонарушения. Об этом говорится в проекте официального правительственного отзыва. «Право составлять административные протоколы коснется статей, связанных с экстремизмом, дискредитацией армии РФ и злоупотреблением свободы слова. Предлагаемые нормы могут повысить уровень защищенности интересов государства и общества», — сообщается в проекте отзыва. Документ имеется в распоряжении у «Коммерсанта». Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявлял в беседе с URA.RU, что необходимо ввести процедуру аннулирования гражданства у россиян, которые уехали из страны и оскорбляют родину за границей. Он подчеркнул, что это должно коснуться и тех, кто совершает тяжкие преступления и «убегает из России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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