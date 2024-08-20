На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 21 августа фура, врезавшись в ГАЗель, вылетела на встречку и раздавила всмятку Volkswagen Tiguan. Водитель иномарки с переломом ноги госпитализирована, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Водитель МАЗ, двигаясь со стороны Березовского в сторону Кольцово, допустил столкновение с грузовой автомашиной ГАЗель, движущейся в попутном направлении. От удара МАЗ отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Tiguan», — следует из сообщения.
Очевидцы сообщали, что на участке образовалась пробка, так как машины заняли полосу движения. Однако в ГАИ пояснили, что движение уже восстановлено. «Призываем водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД», — подытожили в ведомстве.
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