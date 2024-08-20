20 августа 2024

На ЕКАД фура всмятку раздавила иномарку. Фото

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
Фура вылетела на встречку, где ехала иномарка (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 21 августа фура, врезавшись в ГАЗель, вылетела на встречку и раздавила всмятку Volkswagen Tiguan. Водитель иномарки с переломом ноги госпитализирована, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Водитель МАЗ, двигаясь со стороны Березовского в сторону Кольцово, допустил столкновение с грузовой автомашиной ГАЗель, движущейся в попутном направлении. От удара МАЗ отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Tiguan», — следует из сообщения.

Очевидцы сообщали, что на участке образовалась пробка, так как машины заняли полосу движения. Однако в ГАИ пояснили, что движение уже восстановлено. «Призываем водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД», — подытожили в ведомстве.

В аварии пострадала водитель Volkswagen
В аварии пострадала водитель Volkswagen
Фото:

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) днем 21 августа фура, врезавшись в ГАЗель, вылетела на встречку и раздавила всмятку Volkswagen Tiguan. Водитель иномарки с переломом ноги госпитализирована, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Водитель МАЗ, двигаясь со стороны Березовского в сторону Кольцово, допустил столкновение с грузовой автомашиной ГАЗель, движущейся в попутном направлении. От удара МАЗ отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Tiguan», — следует из сообщения. Очевидцы сообщали, что на участке образовалась пробка, так как машины заняли полосу движения. Однако в ГАИ пояснили, что движение уже восстановлено. «Призываем водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД», — подытожили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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