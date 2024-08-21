5 простых ингредиентов, с которыми легче сбросить лишний вес

22 августа 2024 в 06:18 Размер текста - 17 +

Корица ускоряет обмен веществ и контролирует аппетит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новое исследование выявило, что такие привычные кухонные травы, как имбирь, куркума, перец, корица и пажитник, могут оказывать значительное влияние на снижение веса. Об этом пишет Times of India «Обычные кухонные травы, такие как имбирь, куркума и пажитник, могут способствовать потере веса… Основные бытовые травы, такие как черный перец, при добавлении в пищу также способствуют снижению веса… Являясь богатым источником антиоксидантов и витаминов, корица ускоряет обмен веществ и контролирует аппетит», — сказано в тексте. Эти травы способны контролировать аппетит и активизировать метаболические процессы в организме. Кроме того, они приносят дополнительные пользы для здоровья, такие как укрепление иммунной системы и стабилизация уровня глюкозы в крови. Исследователи отмечают, что использование этих трав может стать натуральной и эффективной альтернативой обычным методам похудения. Ранее сообщалось, что для снижения веса медики советуют заменять сладости на недозрелые бананы, которые содержат меньше сахара и калорий. Эти фрукты, богатые резистентным крахмалом, положительно влияют на пищеварение и гликемический индекс. Однако не стоит употреблять их в избытке, чтобы избежать вздутия живота. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое исследование выявило, что такие привычные кухонные травы, как имбирь, куркума, перец, корица и пажитник, могут оказывать значительное влияние на снижение веса. Об этом пишет Times of India «Обычные кухонные травы, такие как имбирь, куркума и пажитник, могут способствовать потере веса… Основные бытовые травы, такие как черный перец, при добавлении в пищу также способствуют снижению веса… Являясь богатым источником антиоксидантов и витаминов, корица ускоряет обмен веществ и контролирует аппетит», — сказано в тексте. Эти травы способны контролировать аппетит и активизировать метаболические процессы в организме. Кроме того, они приносят дополнительные пользы для здоровья, такие как укрепление иммунной системы и стабилизация уровня глюкозы в крови. Исследователи отмечают, что использование этих трав может стать натуральной и эффективной альтернативой обычным методам похудения. Ранее сообщалось, что для снижения веса медики советуют заменять сладости на недозрелые бананы, которые содержат меньше сахара и калорий. Эти фрукты, богатые резистентным крахмалом, положительно влияют на пищеварение и гликемический индекс. Однако не стоит употреблять их в избытке, чтобы избежать вздутия живота.