21 августа 2024

5 простых ингредиентов, с которыми легче сбросить лишний вес

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Ресторан "Бельмесы" Екатеринбург, специи, приправы
Корица ускоряет обмен веществ и контролирует аппетит Фото:

Новое исследование выявило, что такие привычные кухонные травы, как имбирь, куркума, перец, корица и пажитник, могут оказывать значительное влияние на снижение веса. Об этом пишет Times of India

«Обычные кухонные травы, такие как имбирь, куркума и пажитник, могут способствовать потере веса… Основные бытовые травы, такие как черный перец, при добавлении в пищу также способствуют снижению веса… Являясь богатым источником антиоксидантов и витаминов, корица ускоряет обмен веществ и контролирует аппетит», — сказано в тексте.

Эти травы способны контролировать аппетит и активизировать метаболические процессы в организме. Кроме того, они приносят дополнительные пользы для здоровья, такие как укрепление иммунной системы и стабилизация уровня глюкозы в крови. Исследователи отмечают, что использование этих трав может стать натуральной и эффективной альтернативой обычным методам похудения.

Ранее сообщалось, что для снижения веса медики советуют заменять сладости на недозрелые бананы, которые содержат меньше сахара и калорий. Эти фрукты, богатые резистентным крахмалом, положительно влияют на пищеварение и гликемический индекс. Однако не стоит употреблять их в избытке, чтобы избежать вздутия живота.

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Новое исследование выявило, что такие привычные кухонные травы, как имбирь, куркума, перец, корица и пажитник, могут оказывать значительное влияние на снижение веса. Об этом пишет Times of India «Обычные кухонные травы, такие как имбирь, куркума и пажитник, могут способствовать потере веса… Основные бытовые травы, такие как черный перец, при добавлении в пищу также способствуют снижению веса… Являясь богатым источником антиоксидантов и витаминов, корица ускоряет обмен веществ и контролирует аппетит», — сказано в тексте. Эти травы способны контролировать аппетит и активизировать метаболические процессы в организме. Кроме того, они приносят дополнительные пользы для здоровья, такие как укрепление иммунной системы и стабилизация уровня глюкозы в крови. Исследователи отмечают, что использование этих трав может стать натуральной и эффективной альтернативой обычным методам похудения. Ранее сообщалось, что для снижения веса медики советуют заменять сладости на недозрелые бананы, которые содержат меньше сахара и калорий. Эти фрукты, богатые резистентным крахмалом, положительно влияют на пищеварение и гликемический индекс. Однако не стоит употреблять их в избытке, чтобы избежать вздутия живота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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