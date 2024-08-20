В Британии назвали продукт, истребляющий жир

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Университет Сандерленда: зеленые бананы помогают избавиться от лишнего веса

20 августа 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Зеленые бананы помогают улучшить пищеварение, заявили ученые Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время похудения рекомендуется заменить десерты на недозрелые бананы. Переспелые плоды содержат много сахара, а зеленых это не касается, сообщили медики из Университета Сандерленда. «Недоспелые зеленоватые фрукты содержат меньше калорий, чем желтые. Кроме того, недозрелые бананы способствуют улучшению пищеварения благодаря резистентному крахмалу. Эта форма углеводов действует как клетчатка, улучшая работу кишечника», — пишет PrimaMedia со ссылкой на университетского доктора Каран Радж. При этом важно не переедать зеленые бананы, поскольку избыток клетчатки может привести к вздутию кишечника. Также, по словам ученых, гликемический индекс банана тем ниже, чем зеленее сам плод. Недозрелые бананы способствуют более медленному расщеплению до глюкозы в организме. Ранее были названы напитки, которые сжигают жир на животе. Так, чтобы избавиться от лишнего жира на животе, необходимо заменить утренний кофе на зеленый чай и воду с тмином. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время похудения рекомендуется заменить десерты на недозрелые бананы. Переспелые плоды содержат много сахара, а зеленых это не касается, сообщили медики из Университета Сандерленда. «Недоспелые зеленоватые фрукты содержат меньше калорий, чем желтые. Кроме того, недозрелые бананы способствуют улучшению пищеварения благодаря резистентному крахмалу. Эта форма углеводов действует как клетчатка, улучшая работу кишечника», — пишет PrimaMedia со ссылкой на университетского доктора Каран Радж. При этом важно не переедать зеленые бананы, поскольку избыток клетчатки может привести к вздутию кишечника. Также, по словам ученых, гликемический индекс банана тем ниже, чем зеленее сам плод. Недозрелые бананы способствуют более медленному расщеплению до глюкозы в организме. Ранее были названы напитки, которые сжигают жир на животе. Так, чтобы избавиться от лишнего жира на животе, необходимо заменить утренний кофе на зеленый чай и воду с тмином.