Братья-вейперы из Челябинска курили электронные сигареты в салоне самолета

22 августа 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

За курение на борту братья должны будут заплатить штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое челябинцев, являющиеся родными братьями, курили электронные сигареты во время полета из Москвы в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, после подобной выходки у трапа самолета их уже ждали полицейские. «В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну „Москва — Челябинск“ требуется наряд полиции. Полицейские задержали родных братьев 1987 и 1989 годов рождения. Во время полета мужчины курили электронную сигарету прямо в салоне самолета. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Задержанные пояснили, что во время полета очень захотели курить. Дождаться приземления они не смогли и приняли решение «попарить» в самолете. За подобный поступок на них составили составлены административные протоколы по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). «За курение на борту воздушного судна каждому нарушителю придется заплатить штраф. Административные материалы, составленные за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, направлены в Министерство транспорта РФ для рассмотрения и принятия законного решения», — отметили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое челябинцев, являющиеся родными братьями, курили электронные сигареты во время полета из Москвы в Челябинск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, после подобной выходки у трапа самолета их уже ждали полицейские. «В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну „Москва — Челябинск“ требуется наряд полиции. Полицейские задержали родных братьев 1987 и 1989 годов рождения. Во время полета мужчины курили электронную сигарету прямо в салоне самолета. На замечания бортпроводников нарушители не реагировали», — сообщили URA.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. Задержанные пояснили, что во время полета очень захотели курить. Дождаться приземления они не смогли и приняли решение «попарить» в самолете. За подобный поступок на них составили составлены административные протоколы по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). «За курение на борту воздушного судна каждому нарушителю придется заплатить штраф. Административные материалы, составленные за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, направлены в Министерство транспорта РФ для рассмотрения и принятия законного решения», — отметили в пресс-службе ведомства.