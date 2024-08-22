В лесу у трассы М-5 в Челябинской области нашли останки человека

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , большегруз, фура, дальнобойщик, м5, трасса м5, м-5, автодорога, реконструкция автодороги
Тело погибшего нашел дальнобойщик Фото:

В лесу на 1746 километре трассы М-5 в Челябинской области дальнобойщик нашел останки человека. Как сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, спасатели достали погибшего из трехметровой ямы и передали его полиции.

«Тело погибшего находилось на глубине трех метров, на дне ямы под заброшенным зданием. Личность погибшего и обстоятельства гибели остаются неизвестными. Расследование продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В лесу на 1746 километре трассы М-5 в Челябинской области дальнобойщик нашел останки человека. Как сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, спасатели достали погибшего из трехметровой ямы и передали его полиции. «Тело погибшего находилось на глубине трех метров, на дне ямы под заброшенным зданием. Личность погибшего и обстоятельства гибели остаются неизвестными. Расследование продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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