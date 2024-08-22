В лесу у трассы М-5 в Челябинской области нашли останки человека

Тело погибшего нашел дальнобойщик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В лесу на 1746 километре трассы М-5 в Челябинской области дальнобойщик нашел останки человека. Как сообщили URA.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) региона, спасатели достали погибшего из трехметровой ямы и передали его полиции.

«Тело погибшего находилось на глубине трех метров, на дне ямы под заброшенным зданием. Личность погибшего и обстоятельства гибели остаются неизвестными. Расследование продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.