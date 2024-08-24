Клаву Коку захейтили из-за танца с Бузовой. Видео

25 августа 2024 в 03:24 Размер текста - 17 +

Клаву Коку обвинили в лицемерии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) сняла совместное видео с певицей Ольгой Бузовой, из-за чего столкнулась с волной хейта в комментариях. Подписчики обвинили Коку в лицемерии, так как на недавней музыкальной премии она открыто насмехалась над Бузовой, а теперь танцует с ней. «Сначала смеялась вместе с (певцом Николаем) Басковым над Олей, а сейчас танцует с ней», — пишет пользователь Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) под видео. «Согласна, лицемерие», — отвечает другой комментатор. Речь идет о конфликте, который произошел в июне этого года на музыкальной премии МУЗ-ТВ. Тогда Басков задержал анонс Бузовой, подшучивая над артисткой вместе с Мари Краймбрери (новой девушкой бывшего парня Ольги) и Клавой Кокой: «Мы тебе приготовили такой сюрприз! Сейчас потеряешь сознание, потеряешь тарелку. Иди в зал, она (Бузова) сейчас выщипает тебе все волосы», — сказал Басков Мари на сцене. После выступления певицы Басков продолжил в том же духе, сравнив ее с новогодней елкой и упомянув о полном наряде, что было отсылкой к ее недавнему выходу в откровенном костюме. В ответ на его комментарии зал активно поддержал Бузову аплодисментами и криками. Ольга же коротко прокомментировала слова Баскова, сказав о нехватке хороших ведущих. Скрин: Instagram (запрещен на территории РФ) / buzova86, klavacoca Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) сняла совместное видео с певицей Ольгой Бузовой, из-за чего столкнулась с волной хейта в комментариях. Подписчики обвинили Коку в лицемерии, так как на недавней музыкальной премии она открыто насмехалась над Бузовой, а теперь танцует с ней. «Сначала смеялась вместе с (певцом Николаем) Басковым над Олей, а сейчас танцует с ней», — пишет пользователь Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) под видео. «Согласна, лицемерие», — отвечает другой комментатор. Речь идет о конфликте, который произошел в июне этого года на музыкальной премии МУЗ-ТВ. Тогда Басков задержал анонс Бузовой, подшучивая над артисткой вместе с Мари Краймбрери (новой девушкой бывшего парня Ольги) и Клавой Кокой: «Мы тебе приготовили такой сюрприз! Сейчас потеряешь сознание, потеряешь тарелку. Иди в зал, она (Бузова) сейчас выщипает тебе все волосы», — сказал Басков Мари на сцене. После выступления певицы Басков продолжил в том же духе, сравнив ее с новогодней елкой и упомянув о полном наряде, что было отсылкой к ее недавнему выходу в откровенном костюме. В ответ на его комментарии зал активно поддержал Бузову аплодисментами и криками. Ольга же коротко прокомментировала слова Баскова, сказав о нехватке хороших ведущих.