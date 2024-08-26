26 августа 2024

Купил билет, но не улетел: в Екатеринбурге загадочно пропал бизнесмен

Бизнесмен из Серова купил билет на самолет, но не сел в него и пропал
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Мужчина купил билет на самолет, но не сел в него и исчез Фото:

В Екатеринбурге разыскивают жителя города Серов (Свердловская область), частного предпринимателя и водителя «Яндекс.Такси», 50-летнего Элданиза Масим Оглы Мусаева. Перед исчезновением мужчина получил новый паспорт, купил билет на самолет, но не сел в него и пропал. Подробности URA.RU рассказал источник.

«В полицию Екатеринбурга обратился сын пропавшего, студент Югорского университета. Парень объяснил, что его отец, Мусаев, 21 августа получил в Серове новый паспорт и уехал в Екатеринбург. Оттуда уже 22 числа он позвонил сыну и попросил купить авиабилет до Минеральных вод. С тех пор отец не объявлялся и пропал», — рассказал собеседник агентства.

Как удалось выяснить силовикам в авиакомпании «Уральские авиалинии», мужчина своим билетом не воспользовался и на самолет 23 августа не сел. Где он сейчас находится, неизвестно. В последний раз он был одет в синюю рубашку с узорами, синие джинсы и черные туфли. На правом плече имеется примета — татуировка в виде перекрестия с буквами.

Обновлено в 12.02: добавлен комментарий полиции

«Заявление о розыске мужчины поступило в УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают местонахождение мужчины. Проводятся проверочные мероприятия. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД или 02 (102 по мобильному)». — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге разыскивают жителя города Серов (Свердловская область), частного предпринимателя и водителя «Яндекс.Такси», 50-летнего Элданиза Масим Оглы Мусаева. Перед исчезновением мужчина получил новый паспорт, купил билет на самолет, но не сел в него и пропал. Подробности URA.RU рассказал источник. «В полицию Екатеринбурга обратился сын пропавшего, студент Югорского университета. Парень объяснил, что его отец, Мусаев, 21 августа получил в Серове новый паспорт и уехал в Екатеринбург. Оттуда уже 22 числа он позвонил сыну и попросил купить авиабилет до Минеральных вод. С тех пор отец не объявлялся и пропал», — рассказал собеседник агентства. Как удалось выяснить силовикам в авиакомпании «Уральские авиалинии», мужчина своим билетом не воспользовался и на самолет 23 августа не сел. Где он сейчас находится, неизвестно. В последний раз он был одет в синюю рубашку с узорами, синие джинсы и черные туфли. На правом плече имеется примета — татуировка в виде перекрестия с буквами. Обновлено в 12.02: добавлен комментарий полиции «Заявление о розыске мужчины поступило в УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время сотрудники ОВД устанавливают местонахождение мужчины. Проводятся проверочные мероприятия. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 294-14-94 (дежурная часть УМВД или 02 (102 по мобильному)». — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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