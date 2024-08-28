Бесплатное мороженое и драка подушками: куда сходить с детьми 1 Сентября в Екатеринбурге

В День знаний юным екатеринбуржцам раздадут мороженое и сладкую вату

29 августа 2024 в 08:38 Размер текста - 17 +

Праздновать День знаний школьники могут два дня подряд Фото: Денис Моргунов © URA.RU На следующей неделе школьники начнут грызть гранит науки, получать оценки и бегать по кружкам. Пока погода и время позволяют, можно отправиться смотреть на выступление кошек или объедаться бесплатным мороженым. URA.RU собрало пять идей, как провести День знаний в Екатеринбурге и пригороде. Идем в театр кошек В «Парке сказов» в Арамиле (под Екатеринбургом) для детей подготовили обширную программу на 1 сентября. Посетителей ждут дискотека с Бабой Ягой, сказочная линейка и посвящение в Великие ученики, Театр кошек, научное шоу, соревнования по метлохоккею, спектакль, концерт и многое другое. А еще всем детям в честь начала учебного года раздадут сладкую вату. Посетителей ждут с 10:00 до 19:00, вход платный, билет — от 450 рублей. Наслаждаемся спектаклем с оркестром Свердловская музкомедия приглашает маленьких зрителей на спектакль «Приключения Буратино», где будет настоящий оркестр во главе с волшебником-дирижером и красочные декорации. Главные роли в постановке исполнят дети. Мероприятие пройдет 1 сентября в Летнем театре в парке Маяковского, билеты стоят от 300 рублей. Деремся подушками Днем 1 сентября детей и родителей ждут на развлекательную программу с боем на подушках и «Тесла-шоу» в ТРЦ Veer Mall. Здесь же научат росписи, созданию бомбочек для ванны и другим интересным вещам. Мероприятия продлятся с 13:00 до 17:00 в Атриуме. Едим бесплатное мороженое На следующий день, 2 сентября, в торговом центре на Уралмаше устроят конкурсы с подарками, творческие задания и урок физкультуры. Школьников ждут с 14:00 до 16:00 на 2 уровне возле магазина «МегаЛэнд». С 15:00 до 19:00 в Атриуме Veer Mall будут угощать пломбиром. Учимся делать коктейли Сладости раздадут также в парке семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд». С 12:00 до 18:00 маленькие екатеринбуржцы научатся делать шоколадные фрукты и молочный коктейль, покатаются на аттракционах и получат жетон, который можно обменять на подарки. В списке развлечений еще есть спектакль «Волшебство на фабрике СладкоВилль!» с конфетти-шоу и программы «Неоновое крио-мороженое» и «Нет, не слипнется!». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На следующей неделе школьники начнут грызть гранит науки, получать оценки и бегать по кружкам. Пока погода и время позволяют, можно отправиться смотреть на выступление кошек или объедаться бесплатным мороженым. URA.RU собрало пять идей, как провести День знаний в Екатеринбурге и пригороде. В «Парке сказов» в Арамиле (под Екатеринбургом) для детей подготовили обширную программу на 1 сентября. Посетителей ждут дискотека с Бабой Ягой, сказочная линейка и посвящение в Великие ученики, Театр кошек, научное шоу, соревнования по метлохоккею, спектакль, концерт и многое другое. А еще всем детям в честь начала учебного года раздадут сладкую вату. Посетителей ждут с 10:00 до 19:00, вход платный, билет — от 450 рублей. Свердловская музкомедия приглашает маленьких зрителей на спектакль «Приключения Буратино», где будет настоящий оркестр во главе с волшебником-дирижером и красочные декорации. Главные роли в постановке исполнят дети. Мероприятие пройдет 1 сентября в Летнем театре в парке Маяковского, билеты стоят от 300 рублей. Днем 1 сентября детей и родителей ждут на развлекательную программу с боем на подушках и «Тесла-шоу» в ТРЦ Veer Mall. Здесь же научат росписи, созданию бомбочек для ванны и другим интересным вещам. Мероприятия продлятся с 13:00 до 17:00 в Атриуме. На следующий день, 2 сентября, в торговом центре на Уралмаше устроят конкурсы с подарками, творческие задания и урок физкультуры. Школьников ждут с 14:00 до 16:00 на 2 уровне возле магазина «МегаЛэнд». С 15:00 до 19:00 в Атриуме Veer Mall будут угощать пломбиром. Сладости раздадут также в парке семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд». С 12:00 до 18:00 маленькие екатеринбуржцы научатся делать шоколадные фрукты и молочный коктейль, покатаются на аттракционах и получат жетон, который можно обменять на подарки. В списке развлечений еще есть спектакль «Волшебство на фабрике СладкоВилль!» с конфетти-шоу и программы «Неоновое крио-мороженое» и «Нет, не слипнется!».