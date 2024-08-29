Подпольщик Лебедев заявил, что Киев будет в шоке от имен людей из сопротивления

29 августа 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Николаевское подполье информирует о передвижениях ВСУ на Украине Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Координатор николаевского сопротивления на Украине Сергей Лебедев дал интервью журналистам KP.RU в ходе которого рассказал подробности о деятельности диверсантов, выступающих против украинских властей. По его словам, Киев будет шокирован именами тех, кто в настоящий момент состоит в подполье. «Много молодежи [состоят в подполье], что меня, честно, удивляет. Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с «Комсомольской правдой». Координатор николаевского подполья отметил также, что члены подполья за свою деятельность даже не просят денег. Он также рассказал журналистам, что постепенно все больше людей выступают не против мобилизации на Украине, а именно желают победы россиянам в ходе СВО. По его предположениям, около 25% населения страны желают победы ВС РФ. Он также рассказал, что диверсанты постоянно взаимодействуют с подпольем и стараются передавать информацию о новых точках размещения ВСУ. «Когда по аэродрому в Староконстантинове били, мне по 30-40 сообщений в день присылали», — подчеркнул Лебедев. В целом граждане стараются обращать внимание на все подряд, особенно акцентируя на передвижениях военной техники ВСУ. Он также добавил, что люди на Украине знают, что ВС РФ не атакуют гражданские объекты. В качестве примера он привел удар российских сил по «детсаду в Сумах». Он уточнил, что ВСУ пытаются преподнести это общественности именно как удар по гражданскому объекту, но на самом деле тот объект уже давно был превращен в казармы для украинских нацбатальонов. В настоящий момент костяк сопротивления составляет примерно сто человек, уточнил Лебедев. Сам он выходец из города Николаев, именно поэтому его движение называют николаевским подпольем. Ему 49 лет. Участвовал в украинском сопротивлении с 2014 года, воюя в ополчении. Сергей Лебедев начал активно рассказывать о деятельности николаевского подполья примерно год назад. В основном, он пишет об ударах ВС РФ по объектам инфраструктуры на Украине, передает RT. Он также информирует об уничтожении солдат ВСУ. На днях Лебедев сообщал, например, об уничтожении 40 украинских военных в Харькове. Также он писал об ударе российских сил по ангару с американским истребителем F-16. Недавно Лебедев также предупреждал о боевиках, которые готовятся отправиться в Курскую область, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Координатор николаевского сопротивления на Украине Сергей Лебедев дал интервью журналистам KP.RU в ходе которого рассказал подробности о деятельности диверсантов, выступающих против украинских властей. По его словам, Киев будет шокирован именами тех, кто в настоящий момент состоит в подполье. «Много молодежи [состоят в подполье], что меня, честно, удивляет. Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — сказал Сергей Лебедев в разговоре с «Комсомольской правдой». Координатор николаевского подполья отметил также, что члены подполья за свою деятельность даже не просят денег. Он также рассказал журналистам, что постепенно все больше людей выступают не против мобилизации на Украине, а именно желают победы россиянам в ходе СВО. По его предположениям, около 25% населения страны желают победы ВС РФ. Он также рассказал, что диверсанты постоянно взаимодействуют с подпольем и стараются передавать информацию о новых точках размещения ВСУ. «Когда по аэродрому в Староконстантинове били, мне по 30-40 сообщений в день присылали», — подчеркнул Лебедев. В целом граждане стараются обращать внимание на все подряд, особенно акцентируя на передвижениях военной техники ВСУ. Он также добавил, что люди на Украине знают, что ВС РФ не атакуют гражданские объекты. В качестве примера он привел удар российских сил по «детсаду в Сумах». Он уточнил, что ВСУ пытаются преподнести это общественности именно как удар по гражданскому объекту, но на самом деле тот объект уже давно был превращен в казармы для украинских нацбатальонов. В настоящий момент костяк сопротивления составляет примерно сто человек, уточнил Лебедев. Сам он выходец из города Николаев, именно поэтому его движение называют николаевским подпольем. Ему 49 лет. Участвовал в украинском сопротивлении с 2014 года, воюя в ополчении. Сергей Лебедев начал активно рассказывать о деятельности николаевского подполья примерно год назад. В основном, он пишет об ударах ВС РФ по объектам инфраструктуры на Украине, передает RT. Он также информирует об уничтожении солдат ВСУ. На днях Лебедев сообщал, например, об уничтожении 40 украинских военных в Харькове. Также он писал об ударе российских сил по ангару с американским истребителем F-16. Недавно Лебедев также предупреждал о боевиках, которые готовятся отправиться в Курскую область, пишет «Национальная служба новостей».