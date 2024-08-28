Челябинскому бизнесу на пять лет продлили льготный налоговый режим

Предпринимателям Челябинской области, работающим по упрощенной системе налогообложения, на пять лет продлили действие льготных налоговых ставок. Соответствующий закон 29 августа приняли депутаты заксобрания региона, с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Депутаты заксобрания приняли изменения в закон, продляющие действие льготных налоговых ставок для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения. Действие ставок продлится до 2029 года включительно», — сообщает корреспондент агентства.
Законопроект был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Предложение прозвучало в июньском обращении к региональному парламенту. Теперь оно стало законом.
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