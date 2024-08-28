28 августа 2024

Челябинскому бизнесу на пять лет продлили льготный налоговый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты одобрили закон, продляющий льготы для бизнеса
Депутаты одобрили закон, продляющий льготы для бизнеса Фото:

Предпринимателям Челябинской области, работающим по упрощенной системе налогообложения, на пять лет продлили действие льготных налоговых ставок. Соответствующий закон 29 августа приняли депутаты заксобрания региона, с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Депутаты заксобрания приняли изменения в закон, продляющие действие льготных налоговых ставок для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения. Действие ставок продлится до 2029 года включительно», — сообщает корреспондент агентства.

Законопроект был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Предложение прозвучало в июньском обращении к региональному парламенту. Теперь оно стало законом.

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Предпринимателям Челябинской области, работающим по упрощенной системе налогообложения, на пять лет продлили действие льготных налоговых ставок. Соответствующий закон 29 августа приняли депутаты заксобрания региона, с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Депутаты заксобрания приняли изменения в закон, продляющие действие льготных налоговых ставок для представителей малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной системе налогообложения. Действие ставок продлится до 2029 года включительно», — сообщает корреспондент агентства. Законопроект был разработан по инициативе губернатора Алексея Текслера. Предложение прозвучало в июньском обращении к региональному парламенту. Теперь оно стало законом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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