Пермский тракт встал в глухую пробку из-за брошенной посреди дороги машины

29 августа 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Движение организовано по одной полосе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 211 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась пробка из-за автомобиля, оставленного посреди дороги. Движение транспорта на участке организовано в одну полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 211 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим в потоке. Дорожники отмечают, на 342 километре также введены ограничения. «Производятся дорожные работы с организацией движения по одной полосе», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 211 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась пробка из-за автомобиля, оставленного посреди дороги. Движение транспорта на участке организовано в одну полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 211 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим в потоке. Дорожники отмечают, на 342 километре также введены ограничения. «Производятся дорожные работы с организацией движения по одной полосе», — отметили в компании.