28 августа 2024

Пермский тракт встал в глухую пробку из-за брошенной посреди дороги машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , пробка, автомобильная пробка, автомобильный затор, дублер пермского тракта
Движение организовано по одной полосе (архивное фото) Фото:

На 211 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась пробка из-за автомобиля, оставленного посреди дороги. Движение транспорта на участке организовано в одну полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 211 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим в потоке.

Дорожники отмечают, на 342 километре также введены ограничения. «Производятся дорожные работы с организацией движения по одной полосе», — отметили в компании.

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На 211 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась пробка из-за автомобиля, оставленного посреди дороги. Движение транспорта на участке организовано в одну полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 211 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим в потоке. Дорожники отмечают, на 342 километре также введены ограничения. «Производятся дорожные работы с организацией движения по одной полосе», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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