Пермский тракт встал в глухую пробку из-за брошенной посреди дороги машины

На 211 километре трассы Екатеринбург — Пермь образовалась пробка из-за автомобиля, оставленного посреди дороги. Движение транспорта на участке организовано в одну полосу. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 км 211 на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения. Автомобилистов призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим в потоке.
Дорожники отмечают, на 342 километре также введены ограничения. «Производятся дорожные работы с организацией движения по одной полосе», — отметили в компании.
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