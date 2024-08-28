28 августа 2024

Соцфонд ХМАО определил график выплаты пенсий и пособий в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии и пособия по почте доставят с 3 по 30 сентября
Пенсии и пособия по почте доставят с 3 по 30 сентября Фото:

Пенсии и пособия, которые жители ХМАО получают по почте, доставят с 3 по 30 сентября. Денежные средства зачисляются в течении всего дня.

«Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения. Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», — говорится в telegram-канале окружного филиала Соцфонда.

Пенсию через банки будут начислять 5, 10, 18, 20 сентября. А третьего числа поступят пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Ежемесячная выплата из материнского капитала придет югорчанам 5 сентября, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 6 сентября 2024 года.

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Пенсии и пособия, которые жители ХМАО получают по почте, доставят с 3 по 30 сентября. Денежные средства зачисляются в течении всего дня. «Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения. Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», — говорится в telegram-канале окружного филиала Соцфонда. Пенсию через банки будут начислять 5, 10, 18, 20 сентября. А третьего числа поступят пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ежемесячная выплата из материнского капитала придет югорчанам 5 сентября, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 6 сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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