Соцфонд ХМАО определил график выплаты пенсий и пособий в сентябре

Пенсии и пособия, которые жители ХМАО получают по почте, доставят с 3 по 30 сентября. Денежные средства зачисляются в течении всего дня.
«Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии доставляются с 3-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения. Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня», — говорится в telegram-канале окружного филиала Соцфонда.
Пенсию через банки будут начислять 5, 10, 18, 20 сентября. А третьего числа поступят пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Ежемесячная выплата из материнского капитала придет югорчанам 5 сентября, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям — 6 сентября 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!