ЕКАД встал в огромную пробку из-за массовой аварии с фурой. Видео

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На месте работают инспекторы Фото:

Движение на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) встало из-за массовой аварии, в которой фура всмятку раздавила легковушку. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Огромная пробка из-за ДТП в правом ряду. Врезались фура, „ГАЗель“ и легковой автомобиль», — сказал собеседник.

Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Движение на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) встало из-за массовой аварии, в которой фура всмятку раздавила легковушку. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Огромная пробка из-за ДТП в правом ряду. Врезались фура, „ГАЗель“ и легковой автомобиль», — сказал собеседник. Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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