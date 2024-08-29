На месте работают инспекторы
Движение на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) встало из-за массовой аварии, в которой фура всмятку раздавила легковушку. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Огромная пробка из-за ДТП в правом ряду. Врезались фура, „ГАЗель“ и легковой автомобиль», — сказал собеседник.
Сильнее всего пострадала легковушка, из-за повреждений очевидцы не разбирают марку машины. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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