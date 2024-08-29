Свердловские полицейские поймали пьяного иностранца с полкило наркотиков

30 августа 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Мужчину поймали на трассе между Пермью и Екатеринбургом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Пермь — Екатеринбург силовики поймали пьяного иностранца, перевозившего крупную партию наркотиков в Тюмень. Мужчина состоял в банде, в которой выполнял роль межрегионального курьера. Теперь ему предстоит отсидеть более 11 лет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Осужденный был остановлен сотрудниками полиции при следовании по территории Ачитского района по автодороге Пермь — Екатеринбург. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомобиля обнаружены и изъяты предназначенные для сбыта наркотические средства», — следует из сообщения. За запрещенными веществами мужчина ездил в Московскую область, откуда отправился в Тюмень через Средний Урал. При задержании сотрудники ГАИ также выявили алкогольное опьянение у иностранца. От прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Красноуфимский райсуд назначил доставщику наркотиков наказание виде 11 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортом сроком на 2,5 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Пермь — Екатеринбург силовики поймали пьяного иностранца, перевозившего крупную партию наркотиков в Тюмень. Мужчина состоял в банде, в которой выполнял роль межрегионального курьера. Теперь ему предстоит отсидеть более 11 лет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Осужденный был остановлен сотрудниками полиции при следовании по территории Ачитского района по автодороге Пермь — Екатеринбург. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомобиля обнаружены и изъяты предназначенные для сбыта наркотические средства», — следует из сообщения. За запрещенными веществами мужчина ездил в Московскую область, откуда отправился в Тюмень через Средний Урал. При задержании сотрудники ГАИ также выявили алкогольное опьянение у иностранца. От прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Красноуфимский райсуд назначил доставщику наркотиков наказание виде 11 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортом сроком на 2,5 года.