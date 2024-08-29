29 августа 2024

Свердловские полицейские поймали пьяного иностранца с полкило наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования кинологов СО. Екатеринбург, поиск взврывчатки, кинологическая служба, поиск наркотиков, досмотр машины
Мужчину поймали на трассе между Пермью и Екатеринбургом Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург силовики поймали пьяного иностранца, перевозившего крупную партию наркотиков в Тюмень. Мужчина состоял в банде, в которой выполнял роль межрегионального курьера. Теперь ему предстоит отсидеть более 11 лет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Осужденный был остановлен сотрудниками полиции при следовании по территории Ачитского района по автодороге Пермь — Екатеринбург. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомобиля обнаружены и изъяты предназначенные для сбыта наркотические средства», — следует из сообщения. За запрещенными веществами мужчина ездил в Московскую область, откуда отправился в Тюмень через Средний Урал.

При задержании сотрудники ГАИ также выявили алкогольное опьянение у иностранца. От прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав.

Красноуфимский райсуд назначил доставщику наркотиков наказание виде 11 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортом сроком на 2,5 года.

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На трассе Пермь — Екатеринбург силовики поймали пьяного иностранца, перевозившего крупную партию наркотиков в Тюмень. Мужчина состоял в банде, в которой выполнял роль межрегионального курьера. Теперь ему предстоит отсидеть более 11 лет в колонии строго режима, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Осужденный был остановлен сотрудниками полиции при следовании по территории Ачитского района по автодороге Пермь — Екатеринбург. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомобиля обнаружены и изъяты предназначенные для сбыта наркотические средства», — следует из сообщения. За запрещенными веществами мужчина ездил в Московскую область, откуда отправился в Тюмень через Средний Урал. При задержании сотрудники ГАИ также выявили алкогольное опьянение у иностранца. От прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом ранее мужчина привлекался к ответственности за пьяную езду и был лишен прав. Красноуфимский райсуд назначил доставщику наркотиков наказание виде 11 лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено управлять транспортом сроком на 2,5 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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