Жена пермского фигуриста Волосожар рассказала, как готовила дочь к первому классу

Супруга пермского фигуриста Волосожар готовила дочь к первому классу онлайн
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Девочка с нетерпением ждет 1 сентября (архивное фото)
Девочка с нетерпением ждет 1 сентября (архивное фото) Фото:

Дочь пермского фигуриста Максима Таранькова и Татьяны Волосожар в 2024 году пойдет в первый класс. Чтобы подготовиться к школе, родители записали ее на онлайн-курсы.

«Подготовку к школе мы проходили онлайн, это было удобно, в связи с нашими передвижениями В целом, уже все подготовлено, от наряда, до выученного стиха на школьной линейке», — рассказала Волосожар в своем telegram-канале.

Спортсменка добавила, что дочь с нетерпением ждет 1 сентября. В этой же школе во втором классе учится ее друг, и девочка хочет поскорее с ним встретиться.

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Дочь пермского фигуриста Максима Таранькова и Татьяны Волосожар в 2024 году пойдет в первый класс. Чтобы подготовиться к школе, родители записали ее на онлайн-курсы. «Подготовку к школе мы проходили онлайн, это было удобно, в связи с нашими передвижениями В целом, уже все подготовлено, от наряда, до выученного стиха на школьной линейке», — рассказала Волосожар в своем telegram-канале. Спортсменка добавила, что дочь с нетерпением ждет 1 сентября. В этой же школе во втором классе учится ее друг, и девочка хочет поскорее с ним встретиться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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