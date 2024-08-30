Жена пермского фигуриста Волосожар рассказала, как готовила дочь к первому классу

Девочка с нетерпением ждет 1 сентября (архивное фото)
Дочь пермского фигуриста Максима Таранькова и Татьяны Волосожар в 2024 году пойдет в первый класс. Чтобы подготовиться к школе, родители записали ее на онлайн-курсы.
«Подготовку к школе мы проходили онлайн, это было удобно, в связи с нашими передвижениями В целом, уже все подготовлено, от наряда, до выученного стиха на школьной линейке», — рассказала Волосожар в своем telegram-канале.
Спортсменка добавила, что дочь с нетерпением ждет 1 сентября. В этой же школе во втором классе учится ее друг, и девочка хочет поскорее с ним встретиться.
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