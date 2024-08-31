31 августа 2024
30 августа 2024

В ХМАО проведут благотворительный концерт для помощи жителям Курской области

Школа КВН ХМАО проведет благотворительный концерт в Ханты-Мансийске
© Служба новостей «URA.RU»
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Собранные на концерте деньги направят на помощь пострадавшим в Курской области
Собранные на концерте деньги направят на помощь пострадавшим в Курской области Фото:

В Ханты-Мансийске 8 сентября проведут благотворительный концерт команд окружной Школы КВН. Выступление проведут в КДЦ «Октябрь».

«В Ханты-Мансийске пройдет благотворительный концерт. 8 сентября на сцене КДЦ „Октябрь“ встретятся самые остроумные и искрометные команды Школы КВН из Югры», — сообщает telegram-канал «Югра Официально». Собранные средства направят на помощь пострадавшим Курской области

Свои лучшие номера представят команды со всего ХМАО. Свои лучшие номера покажут начинающие юмористы из Нягани, Октябрьского, Комсомольского, Сургута, Покачей, Лангепаса, Югорска, Пыть-Яха, Когалыма, Салыма и Ханты-Мансийска. 

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В Ханты-Мансийске 8 сентября проведут благотворительный концерт команд окружной Школы КВН. Выступление проведут в КДЦ «Октябрь». «В Ханты-Мансийске пройдет благотворительный концерт. 8 сентября на сцене КДЦ „Октябрь“ встретятся самые остроумные и искрометные команды Школы КВН из Югры», — сообщает telegram-канал «Югра Официально». Собранные средства направят на помощь пострадавшим Курской области Свои лучшие номера представят команды со всего ХМАО. Свои лучшие номера покажут начинающие юмористы из Нягани, Октябрьского, Комсомольского, Сургута, Покачей, Лангепаса, Югорска, Пыть-Яха, Когалыма, Салыма и Ханты-Мансийска. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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