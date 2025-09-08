Нефтяная компания из ХМАО продает общежитие на месторождении за бесценок. Фото

Нефтяная компания из ХМАО продает общежитие за миллион рублей
Нефтяная компания избавляется от старых общежитий на месторождении в ХМАО
Нефтяная компания избавляется от старых общежитий на месторождении в ХМАО Фото:

Компания «Сургутнефтегаз» выставила на продажу общежитие на Вачимском месторождении в Сургутском районе ХМАО. Одноэтажное здание продают почти за миллион рублей, сообщил URA.RU представитель продавца.

«На торги выставлено здание общежития на Вачимском месторождении. Его продают под снос. Цену объекта снизили с 1 053 200 рублей до 979,5 тыс. руб.», — рассказал организатор торгов.

Общежитие находится на территории вахтового поселка компании. Новый владелец должен снести строение. После демонтажа он сможет получить стройматериалы: профлисты, деревянные балки, оконные и дверные блоки и железобетонные плиты. Также покупателю предстоит самому убрать строительный мусор.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Роснефть» продает вахтовый поселок на Приразломном месторождении в ХМАО. Цена территории с общежитиями составляет 11 миллионов рублей.

