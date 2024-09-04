Дорожники ограничат движение на федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень

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Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, автобан, ремонт дороги, дорога, трасса р-242
На участке организуют реверсивное движение Фото:

На 94-м километре трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью рабочие ограничат движение на время ремонта. На участке 5 сентября организуют реверсивное движение, рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора».

«Возле города Богданович (94 километр трассы) с 09:00 до 18:00 5 сентября проведут дорожные работы по ямочному ремонту. Будет организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.

Дорожники призвали водителей заранее планировать маршрут. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в организации.

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На 94-м километре трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью рабочие ограничат движение на время ремонта. На участке 5 сентября организуют реверсивное движение, рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора». «Возле города Богданович (94 километр трассы) с 09:00 до 18:00 5 сентября проведут дорожные работы по ямочному ремонту. Будет организовано реверсивное движение», — следует из сообщения. Дорожники призвали водителей заранее планировать маршрут. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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