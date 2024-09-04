Дорожники ограничат движение на федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень

На 94-м километре трассы Р-351 между Екатеринбургом и Тюменью рабочие ограничат движение на время ремонта. На участке 5 сентября организуют реверсивное движение, рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодора».
«Возле города Богданович (94 километр трассы) с 09:00 до 18:00 5 сентября проведут дорожные работы по ямочному ремонту. Будет организовано реверсивное движение», — следует из сообщения.
Дорожники призвали водителей заранее планировать маршрут. «Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы», — отметили в организации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!