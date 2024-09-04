В Челябинске ужесточили приговор помощнику криминального авторитета

05 сентября 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Дауду Совнукаеву ужесточили режим заключения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинский областной суд ужесточил приговор Дауду Совнукаеву, известному по роли помощника криминального авторитета Сергея Афанасьева. За убийство и вымогательство (в том числе оружия и боеприпасов) Совнукаева приговорили к 16 с половиной годам колонии. Сейчас этот срок не изменился, но первые пять лет заключения он проведет в тюрьме, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Совнукаеву суд по доводам апелляционного представления прокурора назначил отбывание первых пяти лет наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока наказания в виде лишения свободы — 11 лет и 6 месяцев — в колонии особого режима. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что вместе с Совнукаевым по делу проходит его знакомый Михаил Шумаков. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима. Но при рассмотрении апелляционной жалобы суд переквалифицировал одно из преступлений с ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) на п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), также были учтены другие смягчающие вину обстоятельства. По итогу срок за решеткой Шумакову снизили до 11 лет. Приговор мужчинам вступил в законную силу. Новость по теме В Челябинске объявили в розыск криминального авторитета Совнукаев был задержан в июле 2022 года. Он сам позвонил в полицию и заявил об убийстве. В ходе следствия правоохранители выявили его причастность к другим преступлениям. Так, например, в марте 2022 года Совнукаев вместе с Шумаковым придумали историю о том, что местный житель занимается распространением наркотиков и грозили рассказать ее правоохранителям, если потерпевший не отдаст им 100 тысяч рублей. В апреле того же года они напали на другого жителя села Еманжелинка, забрали принадлежащий ему пистолет и требовали выкуп за его возращение. В июле Совнукаев, действуя в одиночку, зарезал одного из знакомых. Следствие по делу Совнукаева и Шумакова длилось чуть менее года. В мае 2023 года материалы передали в Еткульский райсуд. В апреле 2024 года их осудили. В качестве наказания Совнукаев получил 16 с половиной лет колонии особого режима, Шумаков — 12 лет колонии строгого режима. Совнукаева знают, как помощника криминального авторитета Сергея Афанасьева по прозвищу «Качок». Вместе они отбывали наказания за различные преступления. В июле «Качку» огласили приговор за смертельный наезд на пенсионерку. Но он скрылся от суда и был объявлен в розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд ужесточил приговор Дауду Совнукаеву, известному по роли помощника криминального авторитета Сергея Афанасьева. За убийство и вымогательство (в том числе оружия и боеприпасов) Совнукаева приговорили к 16 с половиной годам колонии. Сейчас этот срок не изменился, но первые пять лет заключения он проведет в тюрьме, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Совнукаеву суд по доводам апелляционного представления прокурора назначил отбывание первых пяти лет наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а оставшегося срока наказания в виде лишения свободы — 11 лет и 6 месяцев — в колонии особого режима. В остальной части приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что вместе с Совнукаевым по делу проходит его знакомый Михаил Шумаков. Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима. Но при рассмотрении апелляционной жалобы суд переквалифицировал одно из преступлений с ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) на п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), также были учтены другие смягчающие вину обстоятельства. По итогу срок за решеткой Шумакову снизили до 11 лет. Приговор мужчинам вступил в законную силу. Совнукаев был задержан в июле 2022 года. Он сам позвонил в полицию и заявил об убийстве. В ходе следствия правоохранители выявили его причастность к другим преступлениям. Так, например, в марте 2022 года Совнукаев вместе с Шумаковым придумали историю о том, что местный житель занимается распространением наркотиков и грозили рассказать ее правоохранителям, если потерпевший не отдаст им 100 тысяч рублей. В апреле того же года они напали на другого жителя села Еманжелинка, забрали принадлежащий ему пистолет и требовали выкуп за его возращение. В июле Совнукаев, действуя в одиночку, зарезал одного из знакомых. Следствие по делу Совнукаева и Шумакова длилось чуть менее года. В мае 2023 года материалы передали в Еткульский райсуд. В апреле 2024 года их осудили. В качестве наказания Совнукаев получил 16 с половиной лет колонии особого режима, Шумаков — 12 лет колонии строгого режима. Совнукаева знают, как помощника криминального авторитета Сергея Афанасьева по прозвищу «Качок». Вместе они отбывали наказания за различные преступления. В июле «Качку» огласили приговор за смертельный наезд на пенсионерку. Но он скрылся от суда и был объявлен в розыск.