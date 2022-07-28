Помощник челябинского криминального авторитета заявил об убийстве

29 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Давид Совнукаев задержан, он сам сообщил, что убил человека Фото: Илья Московец © URA.RU В Еткульском районе Челябинской области задержан 42-летний Давид Совнукаев, который считается помощником осужденного в тот же день и не явившегося на оглашение приговора криминального авторитета Сергея Афанасьева. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Совнукаев сам позвонил в полицию и сообщил, что два часа назад убил человека. «28 июля Еткульский районный суд вынес приговор Афанасьеву за смертельное ДТП, где с самого начала вину пытался взять на себя его помощник Совнукаев. Афанасьев не является на приговор и вдруг вечером того же дня в дежурную часть звонит мужчина и говорит, что он убил 52-летнего знакомого в деревне Еманжелинке. Мужчину задерживают, им оказывается Давид Совнукаев, которого год ждали для дачи показаний в суде, но он скрывался», — рассказал источник. Убийство произошло около 22:00 28 июля в доме на улице Алое поле. Действительно ли ранее неоднократно судимый мужчина нанес удары ножом знакомому и через два часа решил сдаться силовикам, предстоит установить следственным и оперативным органам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службу СК СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения. Ранее стало известно, что Еткульский районный суд приговорил к 7,5 года в колонии криминального авторитета Сергея Афанасьева, совершившего смертельный наезд на пенсионерку в 2019 году. Долгое время расследование уголовного дела было приостановлено. В 2021 году дело передали в суд. Афанасьев значился в федеральном розыске. Его нашли, но не стали заключать под стражу. На допросах он не признавал вины. Он сообщил, что за рулем его машины сидел его помощник Давид Совнукаев, но это опровергли свидетели и результаты экспертиз. Допросить в суде Совнукаева так и не смогли, поскольку он не являлся по повесткам, скрываясь из-за возможной причастности к поджогу автомобиля журналиста. Афанасьева, известного в криминальных кругах под кличкой Качок, называют смотрящим за Еманжелинском и Коркинским районами. Несколько раз он был судим за вымогательство. Совнукаев отбывал вместе с ним срок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Еткульском районе Челябинской области задержан 42-летний Давид Совнукаев, который считается помощником осужденного в тот же день и не явившегося на оглашение приговора криминального авторитета Сергея Афанасьева. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Совнукаев сам позвонил в полицию и сообщил, что два часа назад убил человека. «28 июля Еткульский районный суд вынес приговор Афанасьеву за смертельное ДТП, где с самого начала вину пытался взять на себя его помощник Совнукаев. Афанасьев не является на приговор и вдруг вечером того же дня в дежурную часть звонит мужчина и говорит, что он убил 52-летнего знакомого в деревне Еманжелинке. Мужчину задерживают, им оказывается Давид Совнукаев, которого год ждали для дачи показаний в суде, но он скрывался», — рассказал источник. Убийство произошло около 22:00 28 июля в доме на улице Алое поле. Действительно ли ранее неоднократно судимый мужчина нанес удары ножом знакомому и через два часа решил сдаться силовикам, предстоит установить следственным и оперативным органам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В пресс-службу СК СКР по Челябинской области направлен запрос. Ответ будет опубликован после получения. Ранее стало известно, что Еткульский районный суд приговорил к 7,5 года в колонии криминального авторитета Сергея Афанасьева, совершившего смертельный наезд на пенсионерку в 2019 году. Долгое время расследование уголовного дела было приостановлено. В 2021 году дело передали в суд. Афанасьев значился в федеральном розыске. Его нашли, но не стали заключать под стражу. На допросах он не признавал вины. Он сообщил, что за рулем его машины сидел его помощник Давид Совнукаев, но это опровергли свидетели и результаты экспертиз. Допросить в суде Совнукаева так и не смогли, поскольку он не являлся по повесткам, скрываясь из-за возможной причастности к поджогу автомобиля журналиста. Афанасьева, известного в криминальных кругах под кличкой Качок, называют смотрящим за Еманжелинском и Коркинским районами. Несколько раз он был судим за вымогательство. Совнукаев отбывал вместе с ним срок.