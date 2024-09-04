Департамент образования ХМАО сделал заявление из-за смерти школьника

Департамент образования ХМАО выразил соболезнования родителям подростка, умершего в школе №17 в Нижневартовске. В telegram-канале ведомства призвали избегать домыслов касательно причины смерти.
«5 сентября 2024 года в одной из школ (Нижневартовска) обнаружен несовершеннолетний в бессознательном состоянии. Работниками школы вызвана бригада скорой помощи. Правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы. Какие-либо домыслы, не подтвержденные фактами, неуместны. Искренне соболезнуем родным и близким мальчика», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. 16-летний подросток скончался в нижневартовской школе №17. Его нашли в туалете образовательного учреждения. Следователи выясняют причины смерти. Тем временем депздрав ХМАО отправил в Нижневартовск психологов для оказания помощи одноклассникам и родителям умершего.
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