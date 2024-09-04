Депздрав ХМАО отправил в Нижневартовск психологов из-за ЧП со смертью школьника

Депздрав ХМАО отправил в Нижневартовск психологов на помощь одноклассникам и родителям погибшего в школе подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.
«Психологи депздрава Югры были оперативно направлены для работы с родителями и одноклассниками погибшего. Для всех это стало шоком и трагедией», — поделился собеседник агентства.
В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. 16-летний подросток скончался в нижневартовской школе №17. Его нашли в туалете образовательного учреждения. Следователи выясняют причины смерти.
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