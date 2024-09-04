04 сентября 2024

Депздрав ХМАО отправил в Нижневартовск психологов из-за ЧП со смертью школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Психологов отправили на помощь родителям и одноклассникам умершего в школе подростка
Психологов отправили на помощь родителям и одноклассникам умершего в школе подростка Фото:

Депздрав ХМАО отправил в Нижневартовск психологов на помощь одноклассникам и родителям погибшего в школе подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве.

«Психологи депздрава Югры были оперативно направлены для работы с родителями и одноклассниками погибшего. Для всех это стало шоком и трагедией», — поделился собеседник агентства.

В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. 16-летний подросток скончался в нижневартовской школе №17. Его нашли в туалете образовательного учреждения. Следователи выясняют причины смерти.

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Депздрав ХМАО отправил в Нижневартовск психологов на помощь одноклассникам и родителям погибшего в школе подростка. Об этом URA.RU сообщил источник в окружном правительстве. «Психологи депздрава Югры были оперативно направлены для работы с родителями и одноклассниками погибшего. Для всех это стало шоком и трагедией», — поделился собеседник агентства. В департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало о самом происшествии. 16-летний подросток скончался в нижневартовской школе №17. Его нашли в туалете образовательного учреждения. Следователи выясняют причины смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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