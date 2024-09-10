Власти Челябинска утвердили планировку территории, включающую строительство школы на 1550 мест. Объект планируется построить к концу 2024 года, сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части наименования объекта капительного строительства, расположенного в границах Комсомольского проспекта, улиц Татищева, 250-летия Челябинска, Академика Макеева в Калининском и Центральном районах города. Строительство детского общеобразовательного учреждения на 1550 мест с объектами инженерной инфраструктуры планируется осуществить до конца 2024», — сообщается в документации.
Согласно документации, площадь земельного участка под строительство новой школы составляет 2,5 га. Инициатором проекта является компания ООО «Голос Строительство».
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