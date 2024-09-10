Новую школу на северо-западе Челябинска построят к концу 2024 года. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь земельного участка под строительство школы составляет 2,5 га
Площадь земельного участка под строительство школы составляет 2,5 га Фото:

Власти Челябинска утвердили планировку территории, включающую строительство школы на 1550 мест. Объект планируется построить к концу 2024 года, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части наименования объекта капительного строительства, расположенного в границах Комсомольского проспекта, улиц Татищева, 250-летия Челябинска, Академика Макеева в Калининском и Центральном районах города. Строительство детского общеобразовательного учреждения на 1550 мест с объектами инженерной инфраструктуры планируется осуществить до конца 2024», — сообщается в документации.

Согласно документации, площадь земельного участка под строительство новой школы составляет 2,5 га. Инициатором проекта является компания ООО «Голос Строительство».

Инициатор проекта - застройщик ООО «Голос Строительство»
Инициатор проекта - застройщик ООО «Голос Строительство»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска утвердили планировку территории, включающую строительство школы на 1550 мест. Объект планируется построить к концу 2024 года, сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части наименования объекта капительного строительства, расположенного в границах Комсомольского проспекта, улиц Татищева, 250-летия Челябинска, Академика Макеева в Калининском и Центральном районах города. Строительство детского общеобразовательного учреждения на 1550 мест с объектами инженерной инфраструктуры планируется осуществить до конца 2024», — сообщается в документации. Согласно документации, площадь земельного участка под строительство новой школы составляет 2,5 га. Инициатором проекта является компания ООО «Голос Строительство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...