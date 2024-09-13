Песков: идея Путина ограничить экспорт титана связана с незаконной торговлей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения экспорта титана не должны принести вред России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Ограничения экспорта титана не должны принести вред России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Предложение, которое внес президент РФ Владимир Путин по поводу ограничения экспорта титана, связано с незаконными торговыми ограничениями и стремлением нажиться на этой торговле со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Предложение президента связано с практикой незаконных торговых ограничений и попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — сообщил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он добавил, что пока что это просто предложение, без конкретики, которое не должно нанести вред интересам России.

Ранее Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения экспорта стратегического сырья: урана, никеля, титана и ряда других. Глава России подчеркнул, что эти ограничения не должны наносить вред экономике страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предложение, которое внес президент РФ Владимир Путин по поводу ограничения экспорта титана, связано с незаконными торговыми ограничениями и стремлением нажиться на этой торговле со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Предложение президента связано с практикой незаконных торговых ограничений и попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — сообщил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он добавил, что пока что это просто предложение, без конкретики, которое не должно нанести вред интересам России. Ранее Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения экспорта стратегического сырья: урана, никеля, титана и ряда других. Глава России подчеркнул, что эти ограничения не должны наносить вред экономике страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...