Песков: идея Путина ограничить экспорт титана связана с незаконной торговлей

Предложение, которое внес президент РФ Владимир Путин по поводу ограничения экспорта титана, связано с незаконными торговыми ограничениями и стремлением нажиться на этой торговле со стороны других стран. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Предложение президента связано с практикой незаконных торговых ограничений и попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — сообщил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Он добавил, что пока что это просто предложение, без конкретики, которое не должно нанести вред интересам России.
Ранее Путин поручил правительству проанализировать возможность ограничения экспорта стратегического сырья: урана, никеля, титана и ряда других. Глава России подчеркнул, что эти ограничения не должны наносить вред экономике страны.
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