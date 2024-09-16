Подрядчик собирается снести старое здание аэропорта Перми к середине октября

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Пермский аэропорт готовится к обновлениям
Пермский аэропорт готовится к обновлениям Фото:

Старое здание аэропорта Большое Савино в Перми собираются полностью демонтировать к середине октября. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта Пермского края.

«Уже на этой неделе начнут демонтировать старое здание, в котором находился терминал. Завершатся работы до 12 октября — подрядчик планирует закончить раньше поставленного срока», — написано в telegram-канале ведомства.

Объект не используется с 2018 года. К работам по сносу приступили в конце августа этого года. Сейчас обсуждается вопрос о создании на освободившейся территории новой зоны ожидания вылетов.

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Старое здание аэропорта Большое Савино в Перми собираются полностью демонтировать к середине октября. Об этом сообщила пресс-служба минтранспорта Пермского края. «Уже на этой неделе начнут демонтировать старое здание, в котором находился терминал. Завершатся работы до 12 октября — подрядчик планирует закончить раньше поставленного срока», — написано в telegram-канале ведомства. Объект не используется с 2018 года. К работам по сносу приступили в конце августа этого года. Сейчас обсуждается вопрос о создании на освободившейся территории новой зоны ожидания вылетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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