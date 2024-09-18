Свердловский экс-замминистра готовится к Верховному суду после громкой отставки

Бывший замглавы свердловского минстроя Дубровин обжалует увольнение в Забайкалье

19 сентября 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Игорь Дубровин в споре с бывшими коллегами сдаваться не намерен Фото: Илья Московец © URA.RU Уволенный из забайкальского правительства Игорь Дубровин — бывший замминистра строительства Свердловской области — готовит кассационную жалобу после того, как суд дважды отказал ему в восстановлении на посту зампреда краевого кабмина. Об этом Дубровин рассказал URA.RU, объяснив, что хочет «восстановить справедливость» после незаконного, на его взгляд, увольнения. Вице-премьером Забайкалья Дубровин стал в июне 2023-го, перейдя с должности начальника свердловского управления капстроительства. В Чите он проработал всего полгода. В декабре Дубровин был задержан оперативной группой из Екатеринбурга по подозрению в мошенничестве и к полуночи того же дня уволен — «в связи с утратой доверия». Из СИЗО после отмены ареста Свердловским облсудом экс-чиновник вышел в январе 2024-го и сразу обжаловал отставку. Новость по теме Силовики предложили бывшему свердловскому замминистра сделку — сдать начальство «Как говорят юристы, при моем увольнении было выполнено единственное требование действующего законодательства — то, что документы были составлены на русском языке. Все остальные были нарушены. Например, приказ о моем увольнении был пустым, хотя там должно было быть прописано конкретное нарушение. Увольнение — это дисциплинарное взыскание, и когда выявляется нарушение, оно фиксируется, предъявляется работнику, у него истребуется объяснение. И только после этого принимается решение, применять дисциплинарное взыскание или нет. Ничего этого сделано, конечно же, не было — просто потому, что само увольнение было придумано ночью», — считает Дубровин. Когда он запросил у бывших коллег документы об увольнении и копии, получил все, кроме приказа об увольнении, не выдали его и в правительстве, когда он уже лично прилетел в Читу на суд в марте. Иск он подавал к администрации губернатора Забайкальского края — непосредственному работодателю, но ее представитель на первом же заседании заявил, что ответчиком по делу должен быть губернатор Александр Осипов, говорит Дубровин. «Судиться с губернатором и не собирался. Для меня это трудовой спор, и единственный надлежащий ответчик, по моему мнению, мой работодатель — администрация губернатора», — указывает он. Центральный районный суд Читы Дубровину отказал. Вместе с защитниками он подал апелляцию, но уже Забайкальский краевой суд ее отклонил. При этом, уверен Дубровин, суд ненадлежащим образом исследовал материалы дела. Например, в суде появился «сомнительный» документ об эпизоде, которого, по словам Дубровина, не было. «Я с удивлением увидел в суде акт о моем отказе дать объяснения. Мы заявили, что это подложный документ, и потребовали провести техническую экспертизу. Я уверен, что документ был изготовлен в марте к суду. При этом суд полностью проигнорировал наши требования и не назначил техническую экспертизу», — указывает он. Восстановиться в должности для Дубровина дело принципа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дубровин отмечает, что, «как его задержание стало причиной незаконного увольнения, так и его увольнение было использовано при незаконном аресте». Пресс-релиз с сайта забайкальского правительства о его отставке был единственным характеризующим материалом на суде при его заключении под стражу. «Посмотрите, вот он полгода назад пришел на работу, а уже уволили в связи с утратой доверия. Мы о каком человеке вообще говорим? Его надо закрывать!» — передает он месседж силовиков. В суде представители забайкальского правительства ссылались также на то, что Дубровин нарушил антикоррупционное законодательство, так как не избавился от счета в испанском банке. Чиновник разъясняет: речь идет о ссудном счете, с которого списывался платеж за квартиру. К моменту, когда Дубровин был переназначен на пост зампреда (12 ноября 2024 год), счет был уже закрыт (также как и криптовалютный), квартира давно продана (покупал он ее еще в 2000-е, до прихода на госслужбу), но об этом его тогда никто не спрашивал, настаивает Дубровин. В декларации же информация осталась потому, что данные подаются за более ранний период, объяснил экс-чиновник. Сейчас Дубровин с адвокатами ждет мотивировочную часть решения апелляционного суда, а после будет обжаловать его в кассационный суд в Кемерово. «Нельзя так обходиться с работником. Это незаконно, это несправедливо, это неправильно. И я не первый, к сожалению. Но, в отличие от других, попавших в такую же ситуацию, я не нахожусь в зависимом положении и могу позволить себе идти в суд. Безнаказанность рождает вседозволенность. Я готов идти до конца», — заключил он. Все новости по делу Дубровина — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уволенный из забайкальского правительства Игорь Дубровин — бывший замминистра строительства Свердловской области — готовит кассационную жалобу после того, как суд дважды отказал ему в восстановлении на посту зампреда краевого кабмина. Об этом Дубровин рассказал URA.RU, объяснив, что хочет «восстановить справедливость» после незаконного, на его взгляд, увольнения. Вице-премьером Забайкалья Дубровин стал в июне 2023-го, перейдя с должности начальника свердловского управления капстроительства. В Чите он проработал всего полгода. В декабре Дубровин был задержан оперативной группой из Екатеринбурга по подозрению в мошенничестве и к полуночи того же дня уволен — «в связи с утратой доверия». Из СИЗО после отмены ареста Свердловским облсудом экс-чиновник вышел в январе 2024-го и сразу обжаловал отставку. «Как говорят юристы, при моем увольнении было выполнено единственное требование действующего законодательства — то, что документы были составлены на русском языке. Все остальные были нарушены. Например, приказ о моем увольнении был пустым, хотя там должно было быть прописано конкретное нарушение. Увольнение — это дисциплинарное взыскание, и когда выявляется нарушение, оно фиксируется, предъявляется работнику, у него истребуется объяснение. И только после этого принимается решение, применять дисциплинарное взыскание или нет. Ничего этого сделано, конечно же, не было — просто потому, что само увольнение было придумано ночью», — считает Дубровин. Когда он запросил у бывших коллег документы об увольнении и копии, получил все, кроме приказа об увольнении, не выдали его и в правительстве, когда он уже лично прилетел в Читу на суд в марте. Иск он подавал к администрации губернатора Забайкальского края — непосредственному работодателю, но ее представитель на первом же заседании заявил, что ответчиком по делу должен быть губернатор Александр Осипов, говорит Дубровин. «Судиться с губернатором и не собирался. Для меня это трудовой спор, и единственный надлежащий ответчик, по моему мнению, мой работодатель — администрация губернатора», — указывает он. Центральный районный суд Читы Дубровину отказал. Вместе с защитниками он подал апелляцию, но уже Забайкальский краевой суд ее отклонил. При этом, уверен Дубровин, суд ненадлежащим образом исследовал материалы дела. Например, в суде появился «сомнительный» документ об эпизоде, которого, по словам Дубровина, не было. «Я с удивлением увидел в суде акт о моем отказе дать объяснения. Мы заявили, что это подложный документ, и потребовали провести техническую экспертизу. Я уверен, что документ был изготовлен в марте к суду. При этом суд полностью проигнорировал наши требования и не назначил техническую экспертизу», — указывает он. Дубровин отмечает, что, «как его задержание стало причиной незаконного увольнения, так и его увольнение было использовано при незаконном аресте». Пресс-релиз с сайта забайкальского правительства о его отставке был единственным характеризующим материалом на суде при его заключении под стражу. «Посмотрите, вот он полгода назад пришел на работу, а уже уволили в связи с утратой доверия. Мы о каком человеке вообще говорим? Его надо закрывать!» — передает он месседж силовиков. В суде представители забайкальского правительства ссылались также на то, что Дубровин нарушил антикоррупционное законодательство, так как не избавился от счета в испанском банке. Чиновник разъясняет: речь идет о ссудном счете, с которого списывался платеж за квартиру. К моменту, когда Дубровин был переназначен на пост зампреда (12 ноября 2024 год), счет был уже закрыт (также как и криптовалютный), квартира давно продана (покупал он ее еще в 2000-е, до прихода на госслужбу), но об этом его тогда никто не спрашивал, настаивает Дубровин. В декларации же информация осталась потому, что данные подаются за более ранний период, объяснил экс-чиновник. Сейчас Дубровин с адвокатами ждет мотивировочную часть решения апелляционного суда, а после будет обжаловать его в кассационный суд в Кемерово. «Нельзя так обходиться с работником. Это незаконно, это несправедливо, это неправильно. И я не первый, к сожалению. Но, в отличие от других, попавших в такую же ситуацию, я не нахожусь в зависимом положении и могу позволить себе идти в суд. Безнаказанность рождает вседозволенность. Я готов идти до конца», — заключил он. Все новости по делу Дубровина — в сюжете URA.RU.