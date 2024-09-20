В аэропорту Кольцово повально задерживают и отменяют рейсы. Скрины

В аэропорту Кольцово опаздывают несколько самолетов, три рейса отменили

21 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Кольцово массовая задержка рейсов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово пять рейсов опаздывают от одного часа до семи. Еще три рейса отменили, информирует онлайн-табло аэропорта. У авиакомпании Red Wings задерживается на прилет рейс из Батуми (Грузия) и не могут вылететь самолеты до Нижнего Новгорода и Казани. Борт WZ-1204 должен был вылететь из Грузии 21 сентября в 4:40 по местному времени и прилететь в 9:10 по уральскому времени. Но он задержан и вылет ожидается в 11:00 по грузинскому часовому поясу. Прилет стоит на 15:10 по Екатеринбургу. Другие два рейса компании под номерами WZ-2029 и WZ-1069 должны были улететь в 9:15 и 9:50 соответственно. Сейчас их вылет стоит на 14:00 и 16:15 по местному времени. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса: по одному на вылет и прилет. Оба маршрута следовали между Екатеринбургом и Москвой. Помимо них перевозчик Nordstar снял борт Y7-918 до Норильска. Также по данным онлайн-табло Кольцово задерживаются самолеты «Уральских авиалиний». У уральской компании опаздывают на час и 40 минут и на час и 10 минут рейсы до Калининграда и Махачкалы. Еще на час позже вылетит борт «Аэрофлота» SU-1417 Екатеринбург — Москва. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службы этих авиакомпаний. На момент публикации ответы не поступили. Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пять рейсов опаздывают от одного часа до семи. Еще три рейса отменили, информирует онлайн-табло аэропорта. У авиакомпании Red Wings задерживается на прилет рейс из Батуми (Грузия) и не могут вылететь самолеты до Нижнего Новгорода и Казани. Борт WZ-1204 должен был вылететь из Грузии 21 сентября в 4:40 по местному времени и прилететь в 9:10 по уральскому времени. Но он задержан и вылет ожидается в 11:00 по грузинскому часовому поясу. Прилет стоит на 15:10 по Екатеринбургу. Другие два рейса компании под номерами WZ-2029 и WZ-1069 должны были улететь в 9:15 и 9:50 соответственно. Сейчас их вылет стоит на 14:00 и 16:15 по местному времени. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса: по одному на вылет и прилет. Оба маршрута следовали между Екатеринбургом и Москвой. Помимо них перевозчик Nordstar снял борт Y7-918 до Норильска. Также по данным онлайн-табло Кольцово задерживаются самолеты «Уральских авиалиний». У уральской компании опаздывают на час и 40 минут и на час и 10 минут рейсы до Калининграда и Махачкалы. Еще на час позже вылетит борт «Аэрофлота» SU-1417 Екатеринбург — Москва. Корреспондент URA.RU отправил запросы в пресс-службы этих авиакомпаний. На момент публикации ответы не поступили.