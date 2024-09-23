В Екатеринбурге вечером 23 сентября экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников из торгового центра «Радуга Парк». На место прибыли несколько машин МЧС, рассказал очевидец.
«Прямо сейчас эвакуируют ТЦ „Радуга Парк“. Туда уже мчатся пожарные», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что в здании произошло задымление.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что причиной эвакуации стало возгорание масла во фритюрнице на фудкорте. Пожар был ликвидирован в течение трех минут. «На происшествие реагировали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
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