В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Радуга Парк». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
На место приехали спасатели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 23 сентября экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников из торгового центра «Радуга Парк». На место прибыли несколько машин МЧС, рассказал очевидец.

«Прямо сейчас эвакуируют ТЦ „Радуга Парк“. Туда уже мчатся пожарные», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что в здании произошло задымление.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что причиной эвакуации стало возгорание масла во фритюрнице на фудкорте. Пожар был ликвидирован в течение трех минут. «На происшествие реагировали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 23 сентября экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников из торгового центра «Радуга Парк». На место прибыли несколько машин МЧС, рассказал очевидец. «Прямо сейчас эвакуируют ТЦ „Радуга Парк“. Туда уже мчатся пожарные», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Он отметил, что в здании произошло задымление. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что причиной эвакуации стало возгорание масла во фритюрнице на фудкорте. Пожар был ликвидирован в течение трех минут. «На происшествие реагировали четыре единицы спецтехники и 15 человек личного состава. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...