Двум пермякам грозит срок за хранение и сбыт наркотиков

Пермяки организовали нарколабораторию
Два жителя Пермского края устроили в арендованном доме нарколабораторию. Их задержали сотрудники полиции и изъяли 300 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Злоумышленники арендовали частный жилой дом в отдаленном населенном пункте региона, где разместили нарколабораторию. В ноябре 2023 года их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пермяки были участниками преступной группы. Прокуратура завершила расследование дела и передала его в краевой суд.
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