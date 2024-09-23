23 сентября 2024

Двум пермякам грозит срок за хранение и сбыт наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки организовали нарколабораторию
Пермяки организовали нарколабораторию Фото:

Два жителя Пермского края устроили в арендованном доме нарколабораторию. Их задержали сотрудники полиции и изъяли 300 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Злоумышленники арендовали частный жилой дом в отдаленном населенном пункте региона, где разместили нарколабораторию. В ноябре 2023 года их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пермяки были участниками преступной группы. Прокуратура завершила расследование дела и передала его в краевой суд.

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Два жителя Пермского края устроили в арендованном доме нарколабораторию. Их задержали сотрудники полиции и изъяли 300 килограммов наркотиков, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «Злоумышленники арендовали частный жилой дом в отдаленном населенном пункте региона, где разместили нарколабораторию. В ноябре 2023 года их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в сообщении. Уточняется, что пермяки были участниками преступной группы. Прокуратура завершила расследование дела и передала его в краевой суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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