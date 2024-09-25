Статусный свердловский чекист возглавил УФСБ в другом регионе

Замначальника свердловского управления ФСБ, полковник Виталий Олейников возглавил УФСБ по Марий Эл. Соответствующий указ (он пока не опубликован) подписал российский президент Владимир Путин, подтвердил URA.RU знакомый с ситуацией источник.
Олейников работает в правоохранительных органах с 2001 года. Он проходил службу на оперативных и руководящих должностях. Имеет ряд государственных наград. В свердловском УФСБ Олейников курировал экономический блок.
Его предшественник — генерал-майор Александр Кушвинов — руководил УФСБ по Марий Эл с 2022 года. Его новое место службы не раскрывается.
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