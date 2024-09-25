25 сентября 2024

Статусный свердловский чекист возглавил УФСБ в другом регионе

Замначальника свердловского УФСБ Олейников ушел на повышение
© Служба новостей «URA.RU»
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Пушкинские чтения у Храма на крови. Екатеринбург, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Высокопоставленный спецслужбист перебрался в Марий Эл Фото:
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Замначальника свердловского управления ФСБ, полковник Виталий Олейников возглавил УФСБ по Марий Эл. Соответствующий указ (он пока не опубликован) подписал российский президент Владимир Путин, подтвердил URA.RU знакомый с ситуацией источник.

Олейников работает в правоохранительных органах с 2001 года. Он проходил службу на оперативных и руководящих должностях. Имеет ряд государственных наград. В свердловском УФСБ Олейников курировал экономический блок.

Его предшественник — генерал-майор Александр Кушвинов — руководил УФСБ по Марий Эл с 2022 года. Его новое место службы не раскрывается.

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Замначальника свердловского управления ФСБ, полковник Виталий Олейников возглавил УФСБ по Марий Эл. Соответствующий указ (он пока не опубликован) подписал российский президент Владимир Путин, подтвердил URA.RU знакомый с ситуацией источник. Олейников работает в правоохранительных органах с 2001 года. Он проходил службу на оперативных и руководящих должностях. Имеет ряд государственных наград. В свердловском УФСБ Олейников курировал экономический блок. Его предшественник — генерал-майор Александр Кушвинов — руководил УФСБ по Марий Эл с 2022 года. Его новое место службы не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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