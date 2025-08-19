19 августа 2025

Сколько свердловчан не хотят идти на участки на выборах губернатора

Более 128 тысяч свердловчан воспользуются ДЭГ на выборах губернатора
В Свердловской области 128 410 избирателей планируют проголосовать дистанционно на выборах губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты региона.

"В Центр общественного наблюдения поступили следующие сведения: всего на 0:00 [по местному времени] 20 августа в Свердловской области 128 410 избирателей выбрали ДЭГ (дистаницонное электронное голосование — прим. URA.RU). В числе муниципальных образований-лидеров ДЭГ: Тавда (9,7%), Верхняя Тура (9,3%) и Первоуральск (7%)", — передает telegram-канал наблюдателей.

По данным экспертов, целом в регионе около 4% жителей выберут ДЭГ. В двадцатку лидеров по количеству желающих проголосовать через Госуслуги вошли Кировград, Верхотурье, Краснотурьинск, Екатеринбург, Верхняя Пышма, Верхняя и Нижняя Салда, Камышлов, Ивдель, Туринская слобода и Таборы.

На прошлых выборах главы региона 2022 года систему дистанционного голосования не использовали. Ее ввели уже во время выборов президента России в 2024-м. Тогда более 290 тысяч свердловчан проголосовали через ДЭГ.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

