МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

Непогода ожидается в ночь на 21 августа
Непогода ожидается в ночь на 21 августа Фото:

В Свердловской области ночью 21 августа ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы и град. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Откажитесь от поездок и отдыха на природе — скользкие поверхности и ветер повышают риск травм. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач — ветер может сорвать конструкции. Закройте окна, уберите предметы с балконов — град и ветер могут разбить стекла», — пояснили в ведомстве.

Экстренное предупреждение спасатели объявляли и на 20 августа. Сегодня в регионе бушуют сильные дожди и грозы. Так, из-за удара молнии без света остались жители четырех поселков под Екатеринбургом.

