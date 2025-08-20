МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области ночью 21 августа ожидается ветер с порывами до 22 метров в секунду, очень сильные дожди, грозы и град. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Откажитесь от поездок и отдыха на природе — скользкие поверхности и ветер повышают риск травм. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач — ветер может сорвать конструкции. Закройте окна, уберите предметы с балконов — град и ветер могут разбить стекла», — пояснили в ведомстве.
Экстренное предупреждение спасатели объявляли и на 20 августа. Сегодня в регионе бушуют сильные дожди и грозы. Так, из-за удара молнии без света остались жители четырех поселков под Екатеринбургом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!