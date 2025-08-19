Как и анонсировало URA.RU, глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков приехал в Екатеринбург. Он уже успел провести встречу с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой.
«Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога встречается с главой МЧС России Александром Куренковым в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал пресс-службы полпредства. На Среднем Урале Куренков откроет новое пожарное депо в екатеринбургском поселке Шабровский.
По данным МЧС, после Среднего Урала Куренков поедет в Еврейскую автономную область награждать спасателей и кадетов. Самая обширная программа у Александра Куренкова запланирована в Хабаровском крае. Там он проведет заседания с представителями чрезвычайных ведомств Китая и Монголии. А также поучаствует в проведении первых совместных учений с китайскими и монгольскими спасателями.
Ранее агентство сообщало, что Куренков дважды посетит Свердловскую область. Второй раз — после выборов губернатора, которые пройдут 12-14 сентября. В последний раз Александр Куренков приезжал на Средний Урал в сентябре 2024 года. В рамках визита он открыл спецшколу №300, пообщался экс-губернатором региона Евгением Куйвашевым, принял присягу у первокурсников спасательного вуза и раздал награды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!