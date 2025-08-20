Малыш, которому зажевало руку в эскалаторе в Екатеринбурге, останется без кисти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавший ребенок идет на поправку, но останется инвалидом
Пострадавший ребенок идет на поправку, но останется инвалидом Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге малышу оторвало руку эскалатором

Двухлетний ребенок, руку которого затянуло в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге, останется без кисти. Несмотря на все усилия, врачам не удалось сохранить конечность. Информация об этом появилась в Telegram.

«Врачи всю ночь боролись за конечность двухлетнего ребенка — его ввели в искусственную кому. Но кость оказалась повреждена слишком сильно», — передает telegram-канал Ural Mash. Состояние ребенка улучшается.

Инцидент случился вечером 19 августа. Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двухлетний ребенок, руку которого затянуло в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге, останется без кисти. Несмотря на все усилия, врачам не удалось сохранить конечность. Информация об этом появилась в Telegram. «Врачи всю ночь боролись за конечность двухлетнего ребенка — его ввели в искусственную кому. Но кость оказалась повреждена слишком сильно», — передает telegram-канал Ural Mash. Состояние ребенка улучшается. Инцидент случился вечером 19 августа. Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...