Малыш, которому зажевало руку в эскалаторе в Екатеринбурге, останется без кисти

Двухлетний ребенок, руку которого затянуло в эскалатор в торговом центре «Ботаника Молл» в Екатеринбурге, останется без кисти. Несмотря на все усилия, врачам не удалось сохранить конечность. Информация об этом появилась в Telegram.
«Врачи всю ночь боролись за конечность двухлетнего ребенка — его ввели в искусственную кому. Но кость оказалась повреждена слишком сильно», — передает telegram-канал Ural Mash. Состояние ребенка улучшается.
Инцидент случился вечером 19 августа. Пострадавшего мальчика сразу доставили в горбольницу №9. Следователи возбудили уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.
