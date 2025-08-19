Гималайскому медведю в зоопарк Екатеринбурга привезли невесту

К гималайскому медведю Айсару, которого на прошлой неделе доставили в зоопарк Екатеринбурга, привезли невесту из Читы — самку такого же вида. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«15 августа под контролем Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в аэропорт Екатеринбурга из Забайкальского края ввезена самка гималайского медведя. Медведь отправился на содержание в екатеринбургский зоопарк», — пояснили в ведомстве.
Самца гималайского медведя вместе с тяньшанской медведицей привезли в уральскую столицу из Алматы 12 августа. Новые вольеры с косолапыми осмотрел мэр Алексей Орлов. На каждого из них выделили по 440 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!