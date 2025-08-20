В свердловских школах резко сократилось число детей мигрантов

В Свердловской области сократилось количество детей иностранных граждан, которых допустили к обучению в школах по итогам теста на знание русского языка. Около 80% ребят не справились с экзаменом для зачисления, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В Свердловской области 53 ребенка мигрантов из 66 не подтвердили достаточный уровень знаний», — написал парламентарий в своем telegram-канале. Помимо Среднего Урала, плохое владение русским языком отмечается у детей мигрантов в Воронежской, Калужской, Нижегородской, Тульской областях, а также в Республике Коми, Татарстане и Крыму.
Начиная с апреля 2025 года, для зачисления в образовательные учреждения России все дети мигрантов обязаны проходить экзамен по русскому языку. Так, под эти цели на базе школ в Екатеринбурге открыли 10 пунктов тестирования.
